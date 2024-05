Sanna: «Salviamo ciò che non è compromesso» 

Tra i relatori del convegno per impedire l’assalto delle pale eoliche nell’Isola c’era anche Gianvalerio Sanna. Subito, l’ex assessore regionale all’Urbanistica ha sottolineato la natura temporanea della proposta del Comitato scientifico per l’Insularità: «Il ddl fornisce strumenti di provvisoria salvaguardia per sei mesi, per consentire l'aggiornamento del materiale esistente e l'approvazione del Piano paesaggistico per le zone interne, dove intendiamo disciplinare il territorio anche in relazione agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili», ha spiegato Sanna. «Speriamo che la proposta, che parte dalla tutela costituzionale per arrivare alla tutela territoriale, venga presa come punto di discussione e di confronto da parte delle forze politiche, per trasformarsi in un provvedimento che abbia quei caratteri di efficacia, di tempestività e di adeguatezza che ci auspichiamo». Ma cosa si propone di bloccare il disegno di legge? «Gli interventi che, benché abbiano compiuto il percorso autorizzativo, non siano già nella fase dei lavori e non abbiano compromesso in maniera irreversibile il territorio». Non manca una richiesta alla politica: «C’è l'esigenza di fare il piano paesaggistico delle zone interne proprio per la peculiarità dell’Isola, che si distingue per la continuità fra territorio costiero e territorio interno attraverso una moltitudine di ecosistemi di pregio». Da questo punto di vista, il prorettore alla ricerca dell’Ateneo di Sassari Giuseppe Pulina ha ricordato che le due Università sarde hanno schedato nell’Isola 280 tipologie di paesaggio: «Un unicum in Europa».

