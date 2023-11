Sanna salva la sua maggioranza 

Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, il sindaco Massimiliano Sanna ha portato a casa il risultato. Il Documento unico di programmazione 2024-2026 è stato approvato, ma i 12 voti favorevoli (compreso il suo e quello del presidente del Consiglio) la dicono lunga su quanto sia ancora teso il clima all’interno della coalizione di centrodestra.

Numeri risicati

Il via libera è arrivato nonostante il secco no della minoranza di centrosinistra (7 contrari, assente Carla della Volpe) e l’astensione dell’esponente di Aristanis, Sergio Locci. È chiaro, però, che la maggioranza cammini su un campo minato e che qualsiasi assenza, pur giustificata (come nel caso del consigliere di Forza Italia Gigi Mureddu nell’ultima seduta) rischi di mandare gambe all’aria il primo cittadino. «La crisi non è mai sparita - sentenzia il consigliere di Oristano Democratica e possibile, Francesco Federico - non si stupirebbe se si trattasse dell’ultimo Dup di questa consiliatura».

Prospettiva Aristanis resta sull’Aventino. Lo ha confermato nelle dichiarazioni di voto Davide Tatti annunciando che il gruppo (in Aula non era presente il capogruppo Gianfranco Licheri) non avrebbe partecipato al voto. «Questo documento non mi soddisfa perché temi fondamentali per la città sono toccati marginalmente. Il nostro gruppo è stato coinvolto molto poco - ha spiegato – Governare non è facile per nessuno, ma quando abbiamo provato a dare consigli in alcune occasioni siamo stati redarguiti quasi fossimo degli eversivi che non vogliono il bene della città».

La bocciatura

Dalla minoranza una bocciatura senza appello. «Un Dup scolastico», lo ha bollato il capogruppo di Oristano Più, Efisio Sanna, aggiungendo: «Manca una chiara direzione, ad esempio sul mercato di via Mazzini dove non è indicata una rotta, come per le comunità energetiche». «Provo sconcerto nel vedere che a fronte di obiettivi ragionevoli non ci sia corrispondenza con la vita quotidiana degli oristanesi», ha sottolineato Giuseppe Obinu, Pd. Poi l’appello al sindaco: «Dal suo insediamento sono trascorsi 530 giorni, il tempo è una risorsa preziosa e limitata, non la sprechi. Votando contro questo Dup acceleriamo i tempi per andare a votare alle prossime elezioni».

La carta “mercato”

Meno rigida la posizione di Sergio Locci che concede alla Giunta una “fiducia condizionata”. Non vota a favore, ma nemmeno contro una maggioranza da cui ufficialmente prende le distanze, salvo poi correre in soccorso quando c’è da garantire il numero legale.

Nella replica, l’assessore al Bilancio, Luca Faedda, gioca la carta del mercato di via Mazzini: «Siamo in attesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione per capire se ci saranno risorse ma si potrebbe pensare anche all’indebitamento: il Comune sarebbe in grado di affrontare un mutuo». Chiusura affidata al sindaco Massimiliano Sanna: «Il Dup riprende le linee programmatiche di questa amministrazione e questo è segno di rispetto ai cittadini. Noi oggi vogliamo un bilancio sano, con un disavanzo che deve sparire».

