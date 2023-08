Sanna resta, i problemi anche 

La soluzione è una via di mezzo, che allontana momentaneamente lo spettro del commissario ma non i problemi. Anzi rischia di accentuarli. Massimiliano Sanna ha scelto la tarda mattinata di domenica per mettere un punto (e virgola?) alla crisi: dimissioni revocate e nomina di tre assessori. Tre su sette «per motivi indifferibili e urgenti, per intervenire tempestivamente sulle criticità, in questa fase più rilevanti, degli ambiti del decoro urbano, dei lavori pubblici e dei servizi sociali». Ecco tornare in Giunta gli uscenti Maria Bonaria Zedda, alla quale è stata riassegnata la delega all'Ambiente, Simone Prevete ai Lavori pubblici e Carmen Murru ai Servizi sociali.

Le conferme

I primi a lasciare il Purgatorio, dunque, sono gli esponenti di FdI, Udc e Psd’Az. I primi due, espressione dei partiti di maggioranza che il sindaco aveva scelto di allontanare prima di inseguire l’idea del campo largo. Gli stessi che appena due giorni fa avevano firmato un duro documento in cui gli chiedevano di farsi garante della difesa del risultato democratico «da chi ha tentato di soverchiarlo e che oggi persevera col voler imporre condizioni inaccettabili».

Gli scenari

Elementi sufficienti a immaginare che riempire le altre 4 caselle sarà il vero rebus, alla finestra ci sono cinque pretendenti. Tra questi Prospettiva Aristanis, il cui ingresso è vincolato all’uscita di uno degli altri assessori: Rossana Fozzi (FdI), Antonio Franceschi (Udc), Ivano Cuccu (Sardegna al Centro 20 venti) o Luca Faedda (FI). «Alla luce degli incontri di queste settimane, facendo sintesi delle posizioni politiche che si avviano a una risoluzione della crisi - annuncia Sanna - ritiro delle dimissioni dalla carica di sindaco, presentate in Consiglio il 28 luglio scorso. Nel rispetto della norma, la delega di vice sindaco sarà assegnata all’assessora Zedda, in via provvisoria, per l’anzianità amministrativa». Una mossa che spiazza, non tanto per la revoca delle dimissioni, quanto per la scelta di procedere per step nella ricostituzione della Giunta. Forse un modo per prendere tempo o una strategia per presentarsi più forte alle prossime trattative. Intanto, dopo quasi due mesi di paralisi amministrativa, ai neo-rinominati Sanna chiede immediata operatività. Oggi è in programma una riunione di Giunta per affrontare le situazioni più impellenti. «Sarà mia cura nel più breve tempo possibile completare l’iter dell’esecutivo, nell’interesse supremo della città di Oristano e con senso di responsabilità», promette. Per il momento, niente ferie.

RIPRODUZIONE RISERVATA