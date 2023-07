Sanna-Pd, incontro sulla crisi  

Settimana decisiva per il sindaco Massimiliano Sanna. Dopo l’assemblea del Partito Democratico, che ha di fatto posto un freno all’accordo tra la minoranza consiliare e le forze centriste della maggioranza, riprendono le interlocuzioni ufficiali nel tentativo estremo di scongiurare l’arrivo del commissario. Oggi il primo cittadino incontra le parti sociali, i rappresentanti di categoria, i sindacati e alcune associazioni di volontariato con l’obiettivo di stipulare un “patto per la città”. Richiesta che era stata sollecitata durante il tavolo politico al quale avevano preso parte i nove consiglieri di opposizione e i cinque di Forza Italia, Sardegna al Centro 20Venti e Partito Sardo d’Azione. L’ipotesi del campo largo, che aveva subito una decisiva battuta d’arresto dopo la direzione del Pd e ancora di più dopo il dietrofront dell’esponente di Oristano Democratica e possibile Francesco Federico, non è tuttavia completamente archiviata. Ieri Massimiliano Sanna ha incontrato il segretario cittadino dei democratici «per decifrare alcuni aspetti che restano ancora poco chiari - spiega Roberto Martani – ad esempio per quale ragione siano saltate le ultime due sedute del Consiglio comunale». Lo scenario resta fumoso e nella più drastica delle possibilità, il sindaco potrebbe rassegnare le dimissioni. ( m.g.)