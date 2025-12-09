Sanna: «Nessun aumento nelle ultime bollette dell’acqua» 

«Le tariffe dell’acqua distribuita dalla rete idrica comunale, sono rimaste in questi anni invariate e non hanno subito alcun aumento». Lo sostiene il sindaco di Fluminimaggiore Paolo Sanna, che risponde alle interpellanze presentate durante l’ultima seduta del Consiglio comunale dal consigliere dell’opposizione Nando Pellegrini. «Occorre precisare – spiega Sanna – che ogni aumento deve essere approvato con una delibera del Consiglio comunale, cosa che non è avvenuta. Dai dati attuali, circa 1.800 bollette risultano inferiori a 50 euro e ulteriori 160, comprese fra 50 e 100 euro. Negli ultimi 2 anni sono stati sostituiti oltre 300 contatori malfunzionanti. I cittadini stanno pagando per i reali consumi». Secondo il primo cittadino le preoccupazioni su possibili aumenti sono infondate. «Dopo l’emissione degli ultimi due ruoli - conclude - solo pochi utenti si sono presentati presso gli uffici comunali, per chiedere chiarimenti in merito alle fatture e solamente tre ne hanno contestato alla fine l’importo. Va precisato, poi, che nei casi in cui è stata riscontrata una perdita d’acqua negli allacci, si è provveduto subito a rettificare le bollette. Mi chiedo, quindi, come il consigliere Pellegrini abbia potuto pensare a un presunto aumento delle tariffe».

