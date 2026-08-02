Sanna, l’annuncio su LinkedIn per trovare una panchina 

Open to work, aperto a nuove proposte lavorative. La scritta compare sul più famoso social network dedicato al lavoro, LinkedIn, nel suo profilo. Leggi il nome e rimani stupito, per l’umiltà. Chi è? Si parla di Marco Sanna, l’allenatore ed ex calciatore di Cagliari, Sampdoria e Torino, libero dopo tre anni alla Torres Primavera.

Sanna, com’è nata la scelta dell’annuncio?

«Niente di strano: su quel sito ci sono da qualche anno. Volevo allargare le mie possibilità di trovare una squadra».

Intanto è fermo in attesa.

«Alleno da quindici anni e solo due volte ho iniziato dalla preparazione. Mi sono abituato».

Che risposta si è dato?

«Questo bisognerebbe chiederlo ai dirigenti. Per quanto mi riguarda sono quasi sempre subentrato e posso garantire che, in corsa, è molto molto complicato ribaltare certe situazioni».

È pronto per ripartire?

«Lo farei subito. La preparazione non serve solo per il lato fisico. È un arco di tempo in cui si costruisce la mentalità di una squadra».

Viene da un triennio nella Primavera della Torres.

«Con la Torres mi sono lasciato bene. Ho terminato i tre anni di contratto e loro hanno deciso di cambiare».

Cosa le rimane da questa esperienza?

«Devo essere sincero: all’inizio avevo un po’ di timore nel dover gestire un gruppo così giovane. Col passare del tempo mi è piaciuto molto. Lavorando con professionalità vedi i miglioramenti costanti. Un campionato di altissimo livello, la Primavera 3, ti insegna a non mollare la presa e fa capire ai ragazzi la cultura del lavoro e del sacrificio».

Che tipo di allenatore sente di essere diventato?

«Ogni esperienza ti porta a migliorare. Seguire per anni i giovani ti arricchisce tanto sotto il profilo umano, ma ora preferirei ritornare con i grandi».

Che tipo di progetto sceglierebbe per il futuro?

«Se non mi chiamano a breve dovrò accollarmi, anche quest’anno, il progetto di un altro allenatore. La speranza è che possa essere perlomeno serio, seppur da aggiustare».

Anche fuori dall’Isola?

«Perché no? Sì, mi piacerebbe molto andare fuori».

Concluda la frase: «Marco Sanna è l’allenatore che...»

«Ha molti difetti ma ogni giorno lavora per avere un pregio in più».

Come vede il Cagliari?

«Ha fatto degli acquisti importanti, come Fazzini. Spero possa salvarsi con più tranquillità rispetto agli anni passati».

E il calcio sardo?

«Tra i tanti problemi da analizzare, il più visibile è quello relativo all’arrivo, negli ultimi anni, dei tanti stranieri che giocano nelle categorie inferiori. Sono certo che i ragazzi sardi possano prendere il loro posto. Purtroppo, anche qui, mancano fiducia e coraggio».

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