sanna lancia in orbita il monastir 

W3 Maccarese 0

Monastir 1

W3 Maccarese (3-4-2-1) : Oliva; Guiducci (36’ st Ferraro), Starace (12’ st Ferrari), Carta; Aracri (12’ st Buffolino), Citro (6’ st Tisei), Fè, Madeddu; Catese, Di Giovanni (24’ st Bosi); Follo. In panchina Zorzi, Marinucci, Calveri, Rekik. Allenatore Colantoni.

Monastir (4-3-3) : Daga; Pinna, Zurbriggen, Madero, Porru; Naguel (33’ st Corda), Feola, Masia (23’ st Frau); Santoro, Sanna (38’ st Nurchi), Sarritzu (38’ st Arzu). In panchina Stevanato, Manca, Riep, Arangino, Suazo. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Scalvi di Lodi.

Rete : 30’ pt Sanna.

Note : ammoniti Guiducci, Frau, Madeddu, Naguel, Daga. Recupero 3’ pt, 8’ st .

FIUMICINO. Al W3 Stadium colpo esterno del Monastir, che si impone di misura con la W3 Maccarese nella gara di andata del primo turno degli spareggi nazionali per la Serie D. Per i campidanesi è la prima vittoria al di fuori della Sardegna in 42 anni di storia del club: un successo cui ha assistito una cinquantina di sostenitori arrivati dalla Sardegna.

La gara

In campo le compagini non deludono le aspettative degli spettatori, che osservano una sfida di alto livello. Nella prima frazione regna l’equilibrio, con i padroni di casa che mantengono maggiormente il possesso, ma sono gli ospiti a rendersi più pericolosi. La prima occasione della gara è del Monastir: Sanna a tu per tu col portiere Oliva calcia in diagonale col mancino mandando la palla di poco a lato. Dopo pochi minuti Masia va vicino alla rete scheggiando il palo con una punizione che supera la barriera. Al 30’ i biancoblù passano in vantaggio con un’azione corale: Santoro scappa sulla fascia sinistra, supera Starace e pesca Sanna abile a insaccare di destro in rete. La W3 Maccarese reagisce: Carta serve De Giovanni che ci prova di destro da fuori area, palla alta. Prima della chiusura di frazione Citro crossa al centro per Aracri che non inquadra lo specchio. Quindi il Monastir ci prova con Sarritzu: la sua conclusione è murata.

Il secondo tempo

In avvio di ripresa i padroni di casa hanno una buona opportunità per andare a segno con Fè, che dalla sinistra crossa al centro dell’area per Madeddu che colpisce, ma Daga devia sopra la traversa. Dalla parte opposta Naguel calcia alto. Nel finale il neo entrato Arzu calcia al volo sfiorando il palo. Subito dopo il Monastir sigla il raddoppio con Santoro ma l’arbitro annulla per fuorigioco dopo che il portiere laziale e un difensore si erano scontrati in area. I padroni di casa vanno in forcing e sfiorano il pari con Follo che devia in porta di testa in area piccola, ma Daga è miracoloso e blocca in due tempi. Nel recupero la squadra di Angheleddu amministra e porta a casa una preziosissima vittoria che la avvicina alla finale. Domenica il ritorno a Monastir.

