Sanna lancia il guanto di sfida: «Vogliamo rilanciare la città» Oggi la presentazione di Corda  

Urbanizzazione di Su Tremini, abbattimento del rischio idrogeologico, adozione dei Peba (Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche), riqualificazione e apertura della Casa della Salute e della guardia medica, rafforzamento delle politiche sociali.

Sono alcuni dei punti del programma del candidato sindaco Efisio Sanna, appoggiato da Pd, Adesso Sardegna e Cultura è Libertà, che ieri ha dato il via alla sua campagna elettorale nei giardinetti di via del Redentore. «Per combattere lo spopolamento occorrono piani di risanamento urbanistico per Su Tremini e Barracca Manna», ha detto durante il comizio. «Devono essere realizzate le opere di mitigazione idraulica con vasche di contenimento a nord della città. Per quanto riguarda le strade, dove c’è bisogno, come in centro storico, vanno pavimentate, non solo asfaltate e per abbattere le barriere architettoniche servono i Peba». E ancora: «Faremo più parcheggi e va consentito lo svolgimento del mercatino in centro più di una volta a settimana per far rinascere il commercio. Si deve inoltre procedere all'affidamento di Casa Masala».

Oggi sarà il turno del candidato del centrodestra Alberto Corda, che terrà il comizio in piazza Maria Vergine alle 19: è sostenuto da Riformatori, Fratelli d’Italia, Alleanza Sardegna e Civitas. Domani invece toccherà a Valentina Picciau, appoggiata da M5S, Pauli Monserrato, La Svolta-Progressisti e Uniti per Monserrato. Inaugurerà la sua sede alle 18 in via del Redentore 236 B, e subito dopo terrà il comizio. Tutti e tre sfidano il sindaco uscente Tomaso Locci, che ha presentato le sue tre liste civiche (Monserrato Libera, Monserrato Futura e Monserrato Metropolitana) domenica.

