Sanna e Ragatzu bomber di razza Avanza Franchi 

Giornata positiva l’ultima di Eccellenza e Promozione per i bomber: avanzano Alessio Mulas, Mauro Ragatzu ed Ezequiel Franchi, resta fermo Domenico Saba che slitta al secondo posto nel girone B del gruppo nord del secondo campionato. I giochi sembrano fatti in due casi su tre, col vantaggio dei capocannonieri difficilmente colmabile.

Doppietta

Mulas si conferma cecchino del San Teodoro andando a segno due volte nel match finito 4-4 contro la Tharros e si porta a 22 reti, allungando ulteriormente il vantaggio sui diretti rivali Mattida Caddeo del Ghilarza e Andrea Sanna della Tharros, autori di un gol nelle sfide contro il Sant’Elena e lo stesso San Teodoro e adesso a quota 12. Doppietta anche per Matteo Vinci del Ghilarza, che sale a 10 e si porta a -1 da Victor Igene del Tempio. Avanza anche LOrenzo Camba del Villasimius, un gol nel 2-0 al Bosa per salire a 9. Più distanti Mauricio Bringas dell’Iglesias (un gol), Danilo Ruzzittu del San Teodoro e Simone Calaresu della Tharros (due centri ciascuno), tutti a quota 6.

Sempre più su

Non finisce di stupire Mauro Ragatzu, capace a 41 anni di stracciare la concorrenza: realizzando altre due reti nel match vinto dal suo Monastir con l’Atletico Cagliari (match finito 4-1) ha raggiunto quota 26 gol in 24 partite nel girone A di Promozione (ma lui ne ha giocate meno, è appena rientrato da un piccolo infortunio). Dietro di lui c’è Marco Boi del Tortolì a 14, poi Mboup del Castiadas, Daniele Pilosu del Guspini (a segno contro l’Arbus) ed Erik Bottegal dell’Idolo (in rete contro la Gialeto) a 13. Hanno incrementato il bottino Alessio d’Agostino del Monastir, Marco Atzeni dell’Arborea, Daniele Bratzu del Villamassargia (doppietta), Buba Darboe e Omar Loi del Pirri, Lorenzo Andrade da Silva dell’Arbus (doppietta).

Nel gruppo B l’argentino Franchi dell’Alghero segna contro la Nuorese e sale a 18 gol staccando Saba dell’Usinese, fermo a 17. Si avvicina Filippo Littarru dell’Ovodda (per lui doppietta contro il Sennori), avanza a 14 Andrea Piredda della Nuorese (un gol contro l’Alghero).

RIPRODUZIONE RISERVATA