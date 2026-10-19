Sanna è il nuovo presidente 

È Francesco Sanna, 47 anni, il nuovo presidente della Provincia del Medio Campidano. Sindaco di Collinas, ha vinto le elezioni di secondo livello svoltesi ieri, dalle 8 alle 20, a Sanluri. Per Sanna il 55 per cento (50.127 voti). Battuto lo sfidante Emanuele Lilliu, 66 anni, primo cittadino di Barumini, fermo al 45 per cento: 41.011 voti. Ad eleggerlo sono stati i sindaci e i consiglieri dei 28 Comuni della Provincia: 317 votanti su 361 aventi diritto, con un moltiplicatore di voti legato alla popolazione.

La gioia

Sorride Sanna: «È un grande orgoglio, così tanta fiducia. Sarò al lavoro subito, condividendolo con tutti i consiglieri provinciali sui tanti temi: sicurezza e decoro di strade e scuole, opportunità di lavoro e vertenze aperte, valorizzare ambiente, paesaggio e cultura con progetti coordinati con i territori. Credo nei processi di crescita in cui ciascuno si sente protagonista, parteciperanno le parti sociali».

Lo sconfitto

Delusione per Lilliu: «Gli elettori sono sempre sovrani. Rispettiamo la scelta. Faccio gli auguri al presidente Sanna, avrà tutto il mio sostegno. C’è bisogno di unione, collaborazione e rispetto reciproco».

Iter travagliato

Nessuna sorpresa: non c’erano previsioni attendibili sul voto. Il quadro di centrosinistra e centrodestra è apparso da subito annebbiato perché gli incontri politici sono stati riservati e tanti lamentavano il mancato invito al tavolo degli accordi. Poi il ricorso al Tar del consigliere di Serramanna, Carlo Pahler, sulla convocazione alle urne della vicepresidente, Maura Boi, per il 26 agosto. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: diversi consiglieri hanno votato senza tenere conto del colore politico, dopo la sconfitta di Giuseppe De Fanti alle Comunali di Guspini e la sua decadenza come presidente.

Lo scrutinio

Voto su fasce demografiche. Fascia A fino a mille abitanti: Tuili, Collinas, Villanovaforru, Siddi, Pauli Arbarei, Ussaramanna, Turri, Genuri, Las Plassas, Setzu (77,23%). Fascia B da 1.001 a tremila: Pabillonis, Villamar, Lunamatrona, Furtei, Villanovafranca, Gesturi, Barumini, Segariu, 87%. Fascia C, da 3.001 a 5.000: Samassi, Serrenti, Sardara, 92,31%. D, da 5.001-10mila: Serramanna, Sanluri, San Gavino, Gonnosfanadiga, Arbus, 92%. Poi E, 10.001-20.000: Villacidro e Guspini,100%.

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