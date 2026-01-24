VaiOnline
Sindaco.
25 gennaio 2026 alle 00:24

Sanna è contrario: «Sartiglianti senza protezioni» 

«La Sartiglia si deve correre salvaguardando la sicurezza, rispettando la tradizione. È lo stesso Decreto Abodi che fornisce gli elementi utili a garantire lo svolgimento della manifestazione senza stravolgerne il valore estetico, rituale e identitario». È la posizione che il sindaco, Massimiliano Sanna, rappresenterà in occasione della prossima riunione che la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo dedicherà all’organizzazione della Sartiglia. La posizione del Comune, frutto del parere “pro veritate” espresso dallo studio legale Porcu-Barberio, parte dal testo dello stesso Decreto che tra le altre cose, stabilisce che le manifestazioni interessate al campo di applicazione delle norme «sono autorizzate dall’autorità competente anche tenendo conto delle tradizioni, degli usi e delle consuetudini locali».

«È evidente che l’impiego di adeguate protezioni capo e corpo, giubbini e caschi, condizionerebbe l’utilizzo di costumi, maschere e copricapo che sono elementi essenziali della manifestazione - precisa il sindaco - Il parere legale ci consente di dire che se il decreto demanda all’autorità competente il compito di “tenere conto” delle tradizioni, la stessa autorità competente può valutare le modalità applicative della norma».

