Sanna convoca la maggioranza 

Al momento le date certe sono due: giovedì 13 e martedì 18 il Consiglio comunale tornerà a riunirsi dopo la pausa Sartiglia. Ma una terza sta per aggiungersi al calendario del centrodestra oristanese: a quasi due anni di distanza dall’ultimo faccia a faccia ufficiale (era il 19 giugno 2023) i partiti della coalizione al governo della città sono pronti a riaprire il confronto.

L’annuncio

«A giorni convocherò il tavolo provinciale - conferma il sindaco, Massimiliano Sanna - è arrivato il momento di fare il punto della situazione». Non si sbilancia oltre, ma quale sarà l’ordine del giorno è facile intuirlo: obiettivi centrati, traguardi da raggiungere ed eventuali malcontenti, più o meno palesi. Tagliandi in vista? «È un discorso che si affronterà nel caso in cui dovessero esserci indicazioni dei partiti».

Se si fa eccezione per il vertice regionale dello scorso ottobre, sarà il primo rendez-vous tra gli alleati dopo gli scossoni che hanno modificato la geografia politica all’interno dell’Assemblea civica, con Forza Italia divenuto primo partito grazie all’innesto dell’ex Udc, Francesco Pinna, e dei tre dissidenti di Prospettiva Aristanis, Gianfranco Licheri, Davide Tatti e Paolo Angioi.

Il pressing

Il pressing degli azzurri non è certo mancato, ma l’unica convocazione del primo cittadino, a settembre dello scorso anno, era stato disertato da tutti i partiti, mandando su tutte le furie l’allora commissario provinciale Gigi Mureddu che di lì a poco aveva deciso di abbandonare il Consiglio (sostituito da Valeria Carta), confidando in una staffetta con l’assessore alla Cultura, Luca Faedda.

Che, invece, è rimasto saldamente al suo posto, ulteriormente blindato dalle dichiarazioni del neo segretario provinciale, Giovanni Mascia, che subito dopo l’elezione aveva rinnovato massima fiducia all’esponente della Giunta.

Non è bastato a placare le ambizioni dei forzisti che su un eventuale rimpasto confidano ancora. «Le deleghe le decidono i partiti, non i gruppi consiliari», taglia corto Mascia.

I malesseri

Quello degli azzurri, tuttavia, non sarebbe l’unico mal di pancia all’interno della compagine di centrodestra. E ai più maliziosi non è sfuggita neppure una certa “distanza” tra il sindaco e il suo partito in occasione del congresso di Forza Italia, con Massimiliano Sanna seduto da una parte e i vertici provinciale e cittadino, Claudio Pinna e Andrea Santucciu, dall’altra.

Tra cinque giorni si torna in Aula, ma senza grandi preoccupazioni per la Giunta, chiamata a rispondere a una sfilza di interpellanze e interrogazioni della minoranza su Tarip, Zona a traffico limitato e porticciolo turistico, solo per citarne alcune.

RIPRODUZIONE RISERVATA