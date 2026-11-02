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Biliardo.
03 novembre 2026 alle 00:20

Sanna concede il bis nel “Memorial Pireddu”  

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Domusnovas. Matteo Sanna concede il bis a Domusnovas. Già campione in carica, il 44enne Master del circolo “Il filotto” di Assemini ha vinto la seconda edizione del meeting regionale di biliardo Fisbb Memorial “Marcella Pireddu”, battendo in finale per due partite a zero il compagno di circolo Angelo De Donno, unico Nazionale tra i 90 iscritti e favorito della vigilia. I “5 birilli all’italiana” e “Tutti Doppi”, entrambi applicando il “vantaggio di categoria”, erano le discipline di gioco. Per Sanna, che a breve diverrà il terzo Nazionale sardo (insieme a De Donno e Daniele Montereale) la coppa ed un assegno di 800 euro (500 per il finalista De Donno, 250 a testa per i due semifinalisti). E non hanno di certo sfigurato i due semifinalisti: i Prima Categoria Antonio Orrù (Biliardo Sportivo Domusnovas) e Salvatore Contini (Gli amici della Goriziana Maracalagonis) sono stati rispettivamente battuti da Sanna e da De Donno ma hanno impegnato i due finalisti portando entrambe le sfide alla “bella”. Allo stesso modo erano terminati i 4 quarti.

Si è chiusa così, nella tarda serata di domenica, una bella e lunga festa di sport. A premiare gli atleti il presidente regionale Fisb, Paolo Scaramuzzi assieme alla sindaca Isangela Mascia e all’organizzatore, il Master Roberto Saba. Scaramuzzi ha, tra l’altro, annunciato che la prossima Coppa Sardegna si terrà a Carbonia.

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