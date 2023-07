Sanna ci ripensa: non mi dimetto, per ora 

Le voci sulle dimissioni si sono rincorse dalla mattina presto. Sembrava solo una questione di tempi: imminenti, per mettere subito in moto le interlocuzioni all’interno del centrodestra e tentare di arrivare in Aula con la maggioranza ricompattata, o posticipate a venerdì, durante i lavori del Consiglio, non prima di aver chiuso la pratica rendiconto e usi civici. E invece Massimiliano Sanna resta al timone, come il comandante del Titanic dopo avere urtato l’iceberg.

«Nuova fase della crisi»

La definisce in una nota «una nuova fase della gestione della crisi», dopo il fallimento delle trattative con la minoranza consiliare, alla quale si era rivolto dopo aver azzerato l’esecutivo ed estromesso da ogni interlocuzione Fratelli d’Italia, Udc e Prospettiva Aristanis. «In questo momento, ancora una volta con senso di responsabilità, il sindaco reputa prioritario portare a compimento i lavori del Consiglio comunale sospesi per troppo tempo a seguito della crisi e già calendarizzati per venerdì 28 e lunedì 31 luglio». Il tempo, appunto. L’attività amministrativa è paralizzata dallo scorso 6 luglio, venti giorni esatti.«Tra i punti all’ordine del giorno – motiva la sua scelta Massimiliano Sanna - si prevede l’approvazione di atti amministrativi di estrema rilevanza quali il rendiconto, gli equilibri di bilancio, la ratifica di una variazione riguardante importanti finanziamenti inerenti i fondi del PNRR e del sociale, nonché l’approvazione del piano di trasferimento degli usi civici di Torre Grande». Né più, né meno rispetto agli argomenti inseriti nelle due precedenti convocazioni, entrambe disertate dal primo cittadino e dai consiglieri di Forza Italia, Sardegna al Centro 20 Venti e Psd’Az. In riferimento agli usi civici, Sanna puntualizza che l’intervento «è ritenuto di straordinaria e di fondamentale importanza, che da decenni riveste una valenza strategica per i cittadini di Oristano». Da qui la scelta di «concludere questi importanti lavori di Consiglio, al termine dei quali valuterà le più opportune iniziative finalizzate alla soluzione della crisi».

Dietrofront

La parola dimissioni non è mai contemplata tra le righe della nota diffusa da Sanna. Che dopo aver a lungo sostenuto l’impossibilità di tornare al tavolo con una parte della maggioranza da cui aveva preso le distanze, si trova ora costretto ad imbastire un nuovo dialogo. Fratelli d’Italia, Udc e Prospettiva Aristanis, non si faranno cogliere impreparati. Già ieri i nove consiglieri si sono riuniti per studiare le contromosse (e probabilmente le condizioni da dettare). «Fin dal primo momento di questa crisi – dichiara il consigliere di FdI Fulvio Deriu – abbiamo sostenuto che costruire una maggioranza diversa da quella voluta dai cittadini fosse un percorso contrario alla volontà degli oristanesi. Si è perso fin troppo tempo. Ribadiamo la nostra volontà di voler proseguire il lavoro intrapreso dal centrodestra. Attendiamo di capire cosa voglia fare il sindaco nel più breve tempo possibile». Finirà a tarallucci e vino?