Sanna ci ripensa: ex carcere al Comune 

Se è lecito chiedere, la cortese risposta sarà sempre la stessa: mi spiace ma non posso. Perché questa è l’unica che la Regione può dare (e ha sempre dato) al Comune «per una richiesta sostenuta più volte, ma che non ha mai sortito effetto: rivendicare la titolarità della Reggia per un utilizzo esclusivo a fini culturali», ha scritto ieri il sindaco, Massimiliano Sanna, assente quattro giorni fa all’Open day organizzato dall’Agenzia del Demanio per illustrare il futuro dell’ex carcere (parlare di Reggia giudicale sembra forzato) che avverrà dopo una corposa riqualificazione (22 milioni di lavori) utile per trasferirci Prefettura, creare spazi pubblici e un museo affidato in comodato d’uso gratuito al Comune. E che l’ennesima richiesta cada nel vuoto lo prevede l’articolo 14 dello Statuto speciale della Sardegna: «I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione». E la condizione dura: l’ex carcere (organo della Stato) di piazza Manno diventerà sede della Prefettura (organo periferico dello Stato).

La novità

Sanna ieri ha scritto al presidente della Regione, agli assessori e ai presidenti delle Commissioni consiliari competenti per chiedere di esercitare il diritto alla titolarità del complesso storico precisando che «Il Comune è stato tutt’altro che passivo nel corso degli anni, rivendicando la titolarità del bene che ancora oggi è del Demanio. Riteniamo sempre che la soluzione migliore per tutti sia l’assegnazione al Comune, ma solo in presenza di un accordo di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e con la conseguente disponibilità finanziaria necessaria a un plausibile progetto di recupero e di valorizzazione. Non possiamo stare inerti di fronte al decadimento di un patrimonio culturale, identitario e storico tanto importante che appartiene alla Sardegna. Non lo possiamo accettare e pertanto è assolutamente necessario una sua valorizzazione e riqualificazione per restituirlo a una città che attende la sua disponibilità».

Cinque mesi fa

Eppure il 20 ottobre 2024, quando Prefettura e Agenzia del Demanio ufficializzarono appunto il futuro dell’ex carcere, il sindaco ribadiva che «La proprietà dell’antica Reggia giudicale, a lungo sede della Casa circondariale, è dello Stato. Chi fa appello allo Statuto della Sardegna dovrebbe chiedere alla Regione perché non ha acquisito il bene per poi cederlo al Comune accogliendo la richiesta avanzata tante volte dall’istituzione cittadina. Oggi, per la prima volta, siamo di fronte alla concreta possibilità di ridare vita a un edificio che è custode dell’identità della nostra comunità e questa amministrazione non intende assistere inerte all’ulteriore decadenza di ciò che rimane di quella preziosa testimonianza storica».

L’assessore

Martedì scorso all’Open day del Demanio ha partecipato, in rappresentanza del Comune, l’assessore Ivano Cuccu che su un punto è stato chiaro: «Preciso che la struttura è di proprietà del Demanio, quindi l’amministrazione comunale ha semplicemente l’onere di individuare le parti più importanti all’interno del carcere che possono essere utilizzate da questa amministrazione e dai cittadini».

I passaggi

Tanto per dare un’idea nel corso degli anni sono stati circa 3mila i beni demaniali, che facevano parte di un elenco, “girati” alla Regione proprio perché non più funzionali allo Stato. Dal 2012 a oggi il Demanio ha avviato le procedure per affidare l’ex carcere ad altre amministrazioni pubbliche in locazione passiva (Agenzia delle Entrate e Prefettura appunto) individuando anche il finanziamento per eseguire i lavori. Tasselli, di un’intricata storia, che si aggiungono a quel che accadde nel 2015 quando il Demanio ritirò lo stanziamento di 7 milioni e 500mila euro per il recupero dell’edificio a causa dell’opposizione dell’amministrazione comunale che rivendicava la proprietà dell’ex carcere senza averne titoli e idee sull’utilizzo.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti (stabile in abbandono) e pesa sulle tasche di tutti (lo Stato da allora ha pagato circa 10 milioni di euro per le locazioni passive in città). Detto tutto questo, due domande: «l’utilizzo esclusivo a fini culturali» è la trasformazione dell’ex carcere in campus universitario, così come detto più volte dalla Giunta Sanna? E se il Demanio, considerato il conflitto da parte del Comune, ritirasse come dieci anni fa il finanziamento di 13 milioni per i lavori, cosa accadrebbe?

