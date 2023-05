Sanna cerca la conferma, c’è solo il quorum da battere 

Collinas si prepara alle prossime elezioni, e la lista civica “Crescere Insieme” del sindaco uscente Francesco Sanna, eletto nel 2018 e unico candidato in corsa, presenta il suo programma per il prossimo mandato. La lista civica è formata da dieci aspiranti consiglieri più il candidato a sindaco ai quali basterà battere il quorum per amministrare il paese.

«Negli ultimi anni abbiamo lavorato intensamente per ottenere finanziamenti volti alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del paese – dice Sanna –. Numerose zone periferiche sono state riqualificate. Inoltre, sono stati effettuati interventi di efficientamento energetico, con la rigenerazione dell’impianto di illuminazione pubblica con tecnologia a led».

Tra le priorità del programma la pulizia del paese e le politiche per i giovani. «Uno degli obiettivi chiave è l’avvio della comunità energetica, che contribuirà a una gestione sostenibile delle risorse. Punteremo alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico del paese, proponendo di rilanciare scavo e ricerca archeologica nel territorio. Tra gli obiettivi del programma, vi è anche la promozione della cultura, del turismo e dell’enogastronomia locale e, inoltre, punteremo a sostenere e valorizzare il patrimonio boschivo. Non da meno, promuoveremo l’alfabetizzazione digitale per garantire l'accesso a tutti i cittadini alle offerte dalla tecnologia», conclude Sanna. ( g. g. s. )

