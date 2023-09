Sanna-bis, una Giunta fotocopia  

Alla fine l’elefante ha partito il topolino. La Giunta Sanna-bis è l’esatta fotocopia di quella azzerata dal sindaco lo scorso 6 luglio. Stessi volti, stessi nomi. Giusto un accenno di riordino delle deleghe per giustificare i quasi tre mesi di crisi che hanno scombussolato l’estate politica oristanese.

La squadra

Dopo Maria Bonaria Zedda (FdI), Carmen Murru (Udc) e Simone Prevete (Psd’Az) tornano in sella anche Luca Faedda (FI) che perde l’incarico di vicesindaco, Antonio Franceschi (Udc), Rossana Fozzi (FdI) e Ivano Cuccu (Sardegna al Centro 20Venti). Una soluzione difficile da decifrare, visto che non più tardi dello scorso 28 giugno il primo cittadino aveva dichiarato: «Non si intravede nessuna possibilità di proseguire questa esperienza di governo». Tanto più incomprensibile perché dai giochi resta fuori Prospettiva Aristanis, il cui ruolo all’interno della maggioranza di centrodestra, è la vera incognita. L’accordo per fare spazio nell’esecutivo al capogruppo Gianfranco Licheri (e garantire una platea di 16 voti certi) non si è raggiunto e il rischio di ruzzolare in Aula al primo problema è altissimo.

La scelta

«Dal confronto con i partiti di maggioranza, con i quali il dialogo non si è mai interrotto, è scaturita la decisione, opportuna e necessaria, di confermare in questo frangente la stessa squadra di governo uscente – spiega Sanna - L’esecutivo riparte con l’impegno di dare un’accelerata all’azione amministrativa. In questo senso è risultato opportuno riorganizzare le deleghe assessoriali per dare maggiore organicità e sistematicità ai rispettivi ambiti e agli interventi di governo, in vista di una nuova programmazione e definizione delle azioni» .

Le reazioni

A pagare il prezzo più alto è Forza Italia che, pur di levare il primo cittadino dalle sabbie mobili, rinuncia alla poltrona di vicesindaco. L’incarico resta all’assessora di FdI Maria Bonaria Zedda, che lo aveva assunto “temporaneamente” poco prima di Ferragosto. «Ancora una volta con senso di responsabilità FI è stata determinante per la chiusura a favore della coalizione - osservano il vicecoordinatore regionale Emanuele Cera e il coordinatore provinciale Gigi Mureddu - ringraziamo Luca Faedda anche per aver accettato la delega al Bilancio, molto impegnativa». E ancora: «Auspichiamo che in futuro venga sempre riconosciuto questo gesto e la grande azione di responsabilità di FI».

Le novità

Antonio Franceschi incamera anche lo Spettacolo, Simone Prevete si occuperà delle Frazioni. «Per concretizzare e valutare gli obiettivi operativi di breve, medio e lungo termine, si procederà ad una verifica periodica dei risultati di ogni singolo assessorato» chiarisce Sanna. Tanto rumore per nulla, un’ipotesi che si era fatta strada già ai primi di agosto. Per chiudere il cerchio e ripartire dallo stesso punto sono serviti quasi tre mesi di trattative, azzeramenti di deleghe, dimissioni, ammiccamenti al centrosinistra e parziali reintegri. La vera prova del nove sarà il Consiglio comunale. Solo l’Aula rivelerà se la crisi è davvero superata, se il sindaco avrà i numeri per governare almeno fino alle elezioni regionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA