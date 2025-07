Sanna al Taloro Budoni, c’è Ladu 

Il Budoni, neo promosso in Serie D, conferma il capitano Marco Farris. Classe 1992, l’esperto difensore protagonista del salto di categoria vanta oltre duecento presenze in Quarta serie. È in arrivo il centrocampista Pietro Ladu, ex Costa Orientale Sarda e Lanusei.

L’esterno d’attacco Paolo Sanna (classe 2004) rientra al Taloro Gavoi (Eccellenza) dopo una stagione in prestito al Lodine. Con i rossoblù ha fatto tutta la trafila delle giovanili sino alla prima squadra. I volti nuovi sono Mattia Caddeo, Nicolas Navarrete, Matteo Cossu, Tomas Canessini e Mattia Zappino. Martedì scorso, agli ordini del tecnico Mario Fadda e dei suoi collaboratori, al “Maristai” è iniziata la preparazione atletica in vista del 26esimo massimo campionato regionale consecutivo. L’Atletico Uri conferma anche il difensore Alberto Virdis, classe 2006. Giacomo Romano, ex attaccante della Cos, si è accasato al Termoli. In Promozione il Bonorva blinda l’esperto difensore Pablo Gutierrez. L’attaccante Gino Noli (1991) resta al Tonara. In Prima categoria altri tre colpi dell’Arbus, che ingaggia Manuel Piras, Giacomo Tuveri e Gabriele Serra. Il Porto Torres si assicura le prestazioni del difensore Elzo Sarr, ex Castelsardo, Bonorva e Siligo. L’Azzurra Monserrato di Roberto Murru tessera il giovane difensore Leonardo Laudi, ex Ferrini Cagliari.

In Seconda categoria il Seulo conferma il bomber Tore Boi. Al Marrubiu arriva l’attaccante Moussa Tourè. Altro innesto di lusso per il Tavolara: alla corte di Michele Tamponi arriva Salvatore Gallo (1992), ex, tra le tante, di San Teodoro, Tempio, Ilva, Olbia, Savoia, Lumezzane e Chievo. Si rinforza anche il Supramonte con l’ex Taloro e San Teodoro, Giovanni Cadau.

