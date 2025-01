Sanluri Stato, pulizie nei canali 

Pulizia dei canali e tutela del territorio: dopo trent’anni, il Comune di Sanluri ha avviato un’importante campagna di pulizia di tutti i corsi d’acqua nella frazione di Sanluri Stato. Un intervento diviso in tre parti: completata la pulizia con carattere d’urgenza dopo l’ultima esondazione che ha creato danni a diversi campi coltivati, si parte col taglio delle piante di alto fusto cresciuti all’interno dei canali, infine l’eliminazione degli arbusti.

«Dopo un lungo periodo – dice il vicesindaco, Paolo Usai – in cui non sono stati fatti né interventi straordinari né la messa in sicurezza, la pulizia annuale non risolve più il problema: basta un po' di pioggia a mandare in tilt il reticolato idrografico, in buona parte ostruito dalla vegetazione cresciuta al suo interno. I lavori stanno per essere affidati a due ditte, la prima si dovrà occupare del taglio degli alberi, una volta eliminati tronchi e grossi rami, la seconda procederà con gli arbusti».

L’obiettivo è garantire le ottimali condizioni di funzionalità idraulica dei canali, liberi da materiali organici, canne, arbusti, rovi, ed inorganici terre e fango, che ostacolano il regolare deflusso delle acque facendo ssì che i campi della borgata finiscano spesso sott’acqua. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA