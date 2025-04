Sanluri Legge (e racconta) di maggio 

Ritorna Sanluri Legge, il festival che tra volumi, cultura e riflessioni sulla contemporaneità mette al centro il mondo del libro. Fortemente voluta dall’amministrazione comunale la manifestazione quest’anno cambia direzione artistica (il 2025 è stato affidato al circuito Cedac guidato da Valeria Ciabattoni) e anticipa il suo calendario: dall’estate alla primavera. Una scelta intelligente visto l’affollamento di festival estivi. La IX edizione della manifestazione sarà in programma infatti per due weekend di fila a maggio: da venerdì 9 a domenica 11 e da venerdì 16 a sabato 18. Tanti i nomi di spicco: dal magistrato, senatore, scrittore Gianrico Carofiglio al deus ex machina del “Report” di Rai3 Sigfrido Ranucci passando per Federico Buffa e le sue affabulazioni.

Lo spirito

«Tra recital, reading, incontri con gli autori e spettacoli, Sanluri Legge si conferma un appuntamento culturale di rilievo, capace di spaziare tra cronaca, politica, letteratura, arte e sport. La cultura – afferma il sindaco Alberto Urpi ospite dei microfoni di Radiolina al programma “Unione Cult”– è un fiore all’occhiello per Sanluri, capace di valorizzare il territorio e attrarre pubblico da tutta l’Isola. Sei giornate di incontri e spettacoli in un’atmosfera conviviale che favorisce il dialogo e la partecipazione».

Il primo fine settimana

Nello storico e affascinante cortile del Castello di Sanluri, il festival si apre, dunque, venerdì 9 maggio alle 16 con la presentazione del libro “Le bugie di Chico. L’ergastolano che ci ha ingannati per vent’anni” di Marco Strano (edito da La Bussola), che indaga sul controverso caso di Enrico Forti. Alle 18.30, il giornalista e scrittore Nicola Muscas dialoga con la giornalista de L’Unione Sarda Francesca Figus sul suo nuovo romanzo “Un amore di contrabbando. Gigi Riva, una vita in rovesciata” (Mondadori), rendendo omaggio al leggendario Rombo di Tuono. Sabato 10 maggio alle 16, sul palco sale Gianrico Carofiglio per riflettere sui paradossi della scienza e sui fallimenti umani con “Elogio dell’ignoranza e dell’errore” (Einaudi). Alle 18.30 è la volta del libro dell’autrice nuorese (e giornalista) Alessandra Corrias, “Rundinedda Road”, che celebra la musica e la vita del cantautore Piero Marras. Gran finale di serata, alle 20: il giornalista d’inchiesta Sigfrido Ranucci presenta “La scelta” (Bompiani 2024), un autoritratto che esplora il ruolo cruciale dell’informazione. Il primo weekend si chiude domenica 11 maggio. Alle 20, si affrontano temi come la libertà di stampa e l’impatto dei social media nella conversazione con Marianna Aprile e Michela Ponzani, che dialogheranno con Francesca Figus.

Secondo fine settimana

Il secondo fine settimana del festival si apre venerdì 16 maggio alle 20 con lo scrittore Flavio Soriga e il musicista e compositore Gianluca Pischedda protagonisti del recital “La storia siamo noi”, un viaggio tra vicende storiche e memorie popolari. Sabato 17 maggio alle 20, è la volta di Federico Buffa che porta in scena “Italia Mundial”, un emozionante racconto sul trionfo dell’Italia ai Mondiali di calcio del 1982, accompagnato dal pianista Alessandro Nidi. Il festival si conclude domenica 18 maggio con un doppio appuntamento interamente dedicato agli scrittori isolani che risponderanno alle domande di Francesca Figus. Alle 18.30, Piergiorgio Pulixi presenta il suo ultimo romanzo e best seller nazionale “Se i gatti potessero parlare” (Marsilio), mentre alle 20, Matteo Porru racconta “Il volo sopra l’Oceano”, edito da Garzanti. (red. cult.)

RIPRODUZIONE RISERVATA