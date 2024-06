Sanluri Legge bipartisan: da Cottarelli a Veneziani 

«Da otto anni organizziamo un festival letterario di livello, proponendo autori di fama nazionale e internazionale. Anche in questa edizione ci saranno 6 giorni intensi, tra dialoghi con gli scrittori, degustazioni di vini, prodotti locali e reading letterari», così il sindaco di Alberto Urpi presenta la nuova edizione di Sanluri Legge in scena dal 14 al 16 e dal 21 al 23 giugno al Castello con la riconfermata direzione artistica di Giovanni Follesa.

Primo weekend

Il sipario si apre venerdì 14 con Lorenzo Scano. In un dialogo con Arianna Concu su “Una mattina come questa” (Rizzoli). Dopo la pausa aperitivo, spazio a Luca Bianchini e al suo “Il cuore è uno zingaro” (Mondadori) con Francesca Spanu. Sabato 15 ecco Daniele Congiu che presenta “Erano gli anni” (Arkadia) accompagnato da Giovanni Davide Piras. Dopo la pausa aperitivo, Pietro Catzola che dialoga con Fabio Marcello sul suo “Il cuoco dei Presidenti. Vita e ricette di un marinario al Quirinale” (Solferino). Gran finale con il reading letterario “Viaggio tra miti e leggende. Da Marco Polo a Dante, a Cristoforo Colombo” di e con Michele Mirabella, accompagnato dal Duo Saverio Mercadante, composto da Rocco Debernardis e Leo Binetti. Domenica 16 il reading letterario per ragazzi “Signor Salsiccia”, con Flavio Soriga, Riccardo Atzeni e Renzo Cugis. A seguire arriva Milena Agus con “Notte di vento che passa” (Mondadori) in dialogo con Alessandra Ghiani. Si chiude con Carlo Cottarelli. Sarà Paola Pintus a intervistarlo riguardo il saggio "Dentro il Palazzo. Cosa accade nelle stanze del potere” (Feltrinelli).

Secondo weekend

Venerdì 21 si parte con Marcello Veneziani, autore de “L’Amore necessario. La forza che muove il mondo” (Marsilio), accompagnato da Sandro Angioni. Segue Luca Telese. In un dialogo con Fabrizio Serra, focus su “La scorta di Enrico. Berlinguer e i suoi uomini: una storia di popolo”. Chiusura col reading letterario: “Sette bambine ebree” di Caryl Churchill con Agnese Fois e le musiche di Luca Spanu. Sabato 22 torna a Sanluri Francesco Abate per presentare “Il misfatto della tonnara” (Einaudi) con con Lorella Costa p. A seguire Candida Morvillo, che dialoga con Michele Pipia riguardo l’opera “Sei un genio dell’amore e non lo sai” (Harper Collins Italia).

Ultimo giorno di rassegna, domenica 23 giugno, interamente dedicato alla Sardegna. Apre Giorgio La Spisa con “L’imprevedibile accade” (Arkadia), coadiuvato da Andrea Fulgheri. Omaggio all’eroe dello scudetto del Cagliari: “Gigi Riva. Il campione, l’amico, il mito” (Carlo Delfino) è il volume scritto da Umberto Oppus e Mario Fadda, che dialogano con Fabrizio Serra. A chiudere questa edizione di Sanluri Legge Jean Claudio Vinci con “Fumetti a confronto. Dai comics americani alla bande dessinée francese” in un dialogo con Andrea Fulgheri. (red. cult.)

