Sanluri Legge atto secondo al via, non solo letteratura 

Un programma di incontri con autori, scrittori, giornalisti e fumettisti di primo piano del panorama letterario nazionale e regionale. Inizia oggi il secondo weekend della VII edizione di Sanluri Legge. Durante le serate di questa seconda tranche, nella cornice del piazzale della Chiesa di San Lorenzo, si parlerà di Sardegna, del suo popolo, e della strada fatta da tanti suoi figli per arrivare al successo. Ottima occasione anche per la promozione e la valorizzare del territorio: in ogni serata, le due iniziative saranno intervallate da aperitivi culturali e ci sarà la possibilità di visitare il Castello Medioevale fino alle 23.

«Siamo arrivati alla VII edizione sollevando sempre di più l’asticella del festival, e questo lo abbiamo riscontrato anche dal feedback del pubblico», commenta il sindaco Alberto Urpi. «Per queste nuove quattro serate all’insegna della cultura aspettiamo appassionati della letteratura e non solo, in un luogo bellissimo di Sanluri dove artisti emergenti, scrittori e fumettisti daranno il loro contributo».

Questa sera alle 19 sarà Marcello Atzeni, con “Donne che pensano con gli occhi” ad aprire la scena. Lo scrittore sanlurese dialogherà con Alessandra Ghiani sull’universo femminile. A seguire, alle 20.30, si parlerà di sport con “Mio Papà, il padre dello scudetto”: Stefano Arrica, Sergio Cadeddu e Gianluca Zuddas dialogheranno con la giornalista de L’Unione Sarda Francesca Figus riguardo l’anno d’oro del Cagliari e la vittoria del campionato di Serie A. Domani alle 19 sarà la volta di Stefano Floris con il mini recital “Danzando sotto la pioggia”, diario di bordo della sua vita. Dopodomani un altro doppio appuntamento, con entrambi gli ospiti che dialogheranno con Andrea Fulgheri. Apre Igor Melis alle 19 con “Sa Crai”, esordio letterario volto a difendere la Sardegna più autentica; chiude Jean Claudio Vinci, partito proprio da Sanluri alla conquista degli States e ora fumettista per la Disney, che porterà all’attenzione del pubblico sanlurese “Fumetti e non solo”. Domenica ultimo appuntamento. Alle 19 Flavio Soriga lo scrittore campidanese dialogherà con Luciano Maccioni, in “Raccontare la storia!”. A seguire, alle 20:30, insieme a Renzo Cugis, Soriga sarà protagonista di “Sardi della pianura”.

