Sanluri, fratellini all’asilo negli anni ‘60 

La foto, sbiadita dal tempo, è stata inviata dal fedele lettore Gianfranco Mallocci. Risale al 1960 e ritrae Gianfranco con il fratellino Roberto, alla sua sinistra. Scrive il lettore: «L’immagine rappresenta l’ingresso all’asilo delle Suore di San Raimondo in Sanluri. Molto spesso ci recavamo all’asilo da soli, al tempo non vi era nessun pericolo, ci conoscevamo casa per casa. Oggi tutto ciò è quasi impensabile. Nel cestino non c’erano le merendine di oggi (piene di zuccheri) ma civraxiu de Seddori con un formaggino “Mio”».