Sanitari, materassi, scarti di lavorazione edile: accanto al cimitero c’è una discarica abusiva  

Non ci abita nessuno, non ci sono case, ma via Monferrato è visibile a chiunque vada al cimitero di San Michele perché costeggia, sulla destra, proprio il camposanto. È quindi difficile non accorgersi della discarica abusiva che si forma periodicamente da anni. C’è di tutto, soprattutto materiale ingombrante e inquinante: dai sanitari agli elettrodomestici, perfino rottami di carrozzeria di auto e oggetti bruciati. E poi, resti di cibo, indumenti, bottiglie di vetro e materiali edili. L’odore che si sente è molto forte. Essendo una strada non abitata, gli incivili pensano di poterci andare indisturbati per disfarsi di ciò che vogliono, non avendo neanche rispetto per un luogo importante come il cimitero. In molti giurano di vedere spesso camion e auto addentrarsi nella via, e scommettono che a bordo ci sono coloro che abbandonano i rifiuti. «Almeno per le giornate di massimo afflusso al cimitero, potevano fare una pulizia nelle strade adiacenti? Nulla di nulla», dice Valerio Piga, dell’associazione ambientalista “Difensori della Natura”. L’assessore all’Igiene del Suolo Alessandro Guarracino però dice: «Siamo intervenuti più volte, ora la situazione è monitorata in modo particolare». ( ste.lap. )

RIPRODUZIONE RISERVATA