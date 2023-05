Sanità, visite gratuite 

La Asl con la collaborazione del comune di Buggerru per mercoledì prossimo una giornata dedicata alla misurazione della pressione arteriosa e della glicemia.

«Si tratta di un appuntamento importante – spiega la sindaca Laura Cappelli - per le comunità periferiche come la nostra, siano raggiunte da iniziative del genere, per la fruizione delle quali solitamente è necessario raggiungere Iglesias o addirittura Cagliari». L’inizio è fissato per le 9.30 nella piazza Santarelli. Si andrà avanti sino alle 12. (fe. ma.)

