«Sanità universale: è la promessa che facciamo all’Isola» 

Accolta dagli applausi, saluta la sua seconda tappa a Olbia con Procurade e moderare, «un inno alla resistenza dei sardi». Non si sente «un capo popolo e nemmeno una condottiera verso la terra promessa», Alessandra Todde, ma la «rappresentante di una coalizione che vuole una Sardegna che faccia stare bene tutti e che mette i diritti delle persone al centro». Primi tra tutti e per tutti, quelli a una sanità pubblica e a un'istruzione di qualità. Su questi elementi hanno puntato l’ex presidente della Camera, Roberto Fico, l’ex senatore e presidente nazionale di Sinistra italiana, Nichi Vendola, il deputato del Pd, Silvio Lai, e il presidente nazionale del Psi, Enzo Maraio, intervenuti ieri sera nella sala della stazione marittima a sostegno di Todde, e convinti che la vittoria sia alla portata del campo largo, «unito, forte e con un progetto strategico».

Sanità e autonomia

«Quella di una sanità universale è una promessa che la nostra coalizione fa alla Sardegna, cambiando la direzione di fare spazio a quella privata che la politica di centrodestra vuole intraprendere», ha esordito Fico, attaccando il progetto di autonomia differenziata voluto da un governo nazionale «in cui tira un brutto vento che sferzerà l'isola».

Per Vendola, è una secessione dei ricchi, l'autonomia differenziata e parla di una «destra banditesca che ha portato la Regione al collasso: bisogna fare un bilancio reale delle ferite e delle condizioni di disagio in cui versano gli ammalati, gli anziani, i giovani e i poveri per esprimere un giudizio netto contro questo governo che ha mal governato per cinque anni». Citando l’attacco “vergognoso” rivolto alla compianta scrittrice Michela Murgia sferrato dall’antagonista alla presidenza regionale, Paolo Truzzu, e l’operazione dell’ultim’ora fatta dal centrodestra nella scelta della candidatura, conclude Vendola, «di rimettere dentro il cilindro il governatore uscente, Christian Solinas, per nascondere il disastro che la destra che ha combinato in questa terra», i sostenitori di Todde, vogliono «restituire fiducia e speranza ai sardi, combattendo su principi e valori che cambino l'inerzia della nazione».

Attacco a Soru

Tira le somme (negative) della legislatura uscente, anche il deputato democratico Lai: «Cinque anni fa, non era così la sanità, ridotta in questo stato per motivi clientelari che hanno portato i medici nei due grandi poli dell'isola, sacrificando i piccoli presidi e la medicina territoriale». E poi una stoccata al contendente di Villa Devoto, Renato Soru: «Un compagno che ha scelto se stesso al posto di scegliere il futuro della Sardegna».

