Sanità, un aiuto a chi non riesce a pagare le cure 

Casa Emmaus, l’ambulatorio sociale Talità Kum e la Asl uniti in sinergia per una sanità sempre più inclusiva: a breve Iglesias avrà il suo ospedale di comunità, una struttura intermedia tra l’ospedale per acuti e il domicilio, destinata a pazienti clinicamente stabili ma ancora bisognosi di assistenza sanitaria e spesso in difficolta economiche. L’ospedale di comunità sarà attivato inizialmente al terzo piano del presidio ospedaliero Santa Barbara, negli spazi attualmente occupati dalla pneumologia.

Il progetto

A illustrare il progetto è stato Carlo Murru, direttore del distretto socio-sanitario di Iglesias, durante un incontro aperto al pubblico tenutosi venerdì pomeriggio nella sala conferenze del poliambulatorio solidale Talità Kum. «L’ospedale di comunità di Iglesias rientra nel più ampio progetto di riorganizzazione della sanità territoriale previsto dal Pnrr, insieme alla casa della comunità – ha spiegato Murru –. Sarà una struttura attiva 24 ore su 24, con posti letto, assistenza prevalentemente infermieristica e un’organizzazione medica territoriale. È pensato per accogliere pazienti dimessi dagli ospedali per acuti o persone fragili che non possono essere assistite adeguatamente a casa, evitando ricoveri impropri». Murru chiarisce che l’ospedale di comunità sarà organizzato come unità funzionale unica: «Attraverso questa visione si realizza un welfare di comunità, una sostenibilità circolare e la valorizzazione delle risorse del territorio».

Casa Emmaus

Fondamentale sarà l’apporto collaborativo di Casa Emmaus e di Talità Kum, l’ambulatorio solidale che offre assistenza a pazienti che non riescono a pagare le cure. «Come Talità Kum – dice il responsabile Gianni Salis – vogliamo essere parte attiva del processo di sviluppo delle case della comunità. Abbiamo già avanzato una proposta informale – che diventerà presto formale – di collaborazione, non solo attraverso il nostro poliambulatorio mobile, come stiamo già facendo, ma anche tramite altre attività. Tra queste, un servizio domiciliare di vulnologìa, rivolto a persone con piaghe da decubito, e un servizio di ostetricia domiciliare».

Il progetto rientrerà all’interno dell’altro pilastro della sanità socio-territoriale, ossia la casa di comunità, un sistema complessivo di presa in carico del cittadino, con diverse funzioni e servizi: «La strutturazione della casa di comunità all’interno del Santa Barbara – precisa il direttore del distratto socio-sanitario – non riguarda solo l’ospedale di comunità e gli altri piani con i poliambulatori, ma un sistema complessivo di accoglienza e presa in carico che vanno oltre il presidio».Attualmente, tuttavia, la casa di comunità è un progetto in divenire: «L’impresa ha iniziato i lavori ai piani sei mesi dopo il previsto, probabilmente per problemi tecnici di varia natura – spiega Carlo Murru -. La data prevista per la fine dei lavori è entro marzo, ma probabilmente si arriverà fino a fine giugno».

RIPRODUZIONE RISERVATA