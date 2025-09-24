Sanità, turismo e scuola nell’agenda di Usai 

«Non abbiamo più scuse dobbiamo impadronirci del nostro tempo». Con queste parole Mauro Usai, sindaco di Iglesias ed unico candidato alla presidenza della provincia del Sulcis Iglesiente, si è rivolto a sindaci e sindacalisti presenti ieri nella Grande Miniera di Serbariu. Lavoro, istruzione, infrastrutture, agricoltura e sanità sono tra le priorità emerse. Per il futuro responsabile del nuovo ente, «per far fronte alla mancata chiamata alle urne dei cittadini c’è bisogno di un confronto continuo con loro». Tra i primi punti in agenda Mauro Usai evidenzia «la riorganizzazione della pianta organica della Provincia, la riacquisizione delle funzioni che non esercita più in pieno e la messa a sistema di tutti i settori produttivi».

Non solo industria

Secondo Usai la nuova Provincia deve vivere di tante cose: «Non solo di industrie, non solo di agricoltura, non solo di turismo. Serve un sistema integrato per valorizzare tutte potenzialità economiche del territorio». Prima di lasciare la parola ai vari rappresentanti presenti il candidato unico ha lanciato una sfida: «Le scelte dei prossimi mesi scriveranno la storia dei prossimi decenni». Tante le proposte arrivate, comprese quelle di alcuni candidati alla carica di consigliere come ad esempio la sindaca di San Giovanni Suergiu Elvira Usai che interviene sul tema dell’istruzione: «Non possiamo permettere il processo di ridimensionamento scolastico che sta interessando il nostro territorio. Dobbiamo far sentire la nostra voce, abbiamo bisogno di una legge regionale sull’istruzione». Per Emanuele Madeddu, segretario Filctem-Cgil, c’è un obiettivo centrale: «Il tema dei temi è ricostruire un nuovo piano strategico territoriale che è lo strumento per gestire e investire le risorse a disposizione e quelle che arriveranno». Per il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci c’è da tener presente una questione importante: «Dobbiamo riprendere l’abitudine di trovare una sintesi per l’interesse del territorio e questo lo può fare solo la politica».

Emergenza sanità

Anche la sanità rientra nelle tematiche richiamate all’attenzione. «La nuova Provincia – dice Graziano Lebiu, presidente dell’ordine della professioni infermieristiche – deve inserire nella sua agenda politica il sostegno senza se e senza me alla nascita di due classi di infermieristica nel territorio». Per il sindaco di Nuxis e candidato Romeo Ghiglieri «è fondamentale il supporto di tutti i cittadini e l’unitarietà di tutti i Comuni per dare risposte dopo 12 anni di inatttività della Provincia». Anche il candidato Gianluigi Loru, sindaco di Perdaxius, nonché segretario di zona della Coldiretti del Sulcis non perde l’occasione per concentrare l’attenzione su un tema strategico: «L’importanza delle infrastrutture irrigue per il comparto agropastorale del territorio».

