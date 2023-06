Sanità, trasporti, industria: il centrosinistra marcia verso le prossime elezioni 

Le parole d’ordine sono «rinascita» e «rigenerazione», gli obiettivi, «salvare la Sardegna dal centrodestra» e investire ogni energia soprattutto su sanità, trasporti e mobilità interna, insomma, dare risposte valide e concrete ai tanti drammi dell’Isola.

Prosegue il percorso comune delle forze di centrosinistra verso le prossime elezioni regionali, amministrative ed europee. Nei giorni scorsi se n’è discusso in due diverse assemblee: una organizzata a Cagliari dai Progressisti, l’altra dal Pd di Nuoro a Ottana.

La prima, è stata l’occasione «per affermare l’urgenza di riunire la coalizione democratica, progressista, autonomista e di sinistra», per lanciare «un messaggio di rinascita condiviso tra le forze politiche, ma soprattutto con l'intera società sarda, con il mondo della cultura, della solidarietà, del lavoro e dell’impresa», sottolinea una nota. Al dibattito, introdotto dal capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale Francesco Agus, e coordinato dalla deputata Francesca Ghirra, hanno partecipato anche il segretario regionale del Pd Piero Comandini e il coordinatore regionale del M5S Ettore Licheri. Presenti in sala i sindaci di Quartu, Graziano Milia, e di Iglesias, Mauro Usai.

«Fondamentale iniziare subito, per definire un programma di netta discontinuità alla confusione amministrativa di questi anni», dicono, «l’errore da non compiere è dividersi su chi debba essere la candidata o il candidato presidente». Massimo Zedda ha ribadito «l’importanza di politiche innovative tese ad affrontare la crisi della Regione. Una crisi demografica, economica e sociale acuita dalla Giunta, incapace, confusa e sistematicamente subalterna alle centrali politiche romane».

A presiedere l’assemblea di Ottana Marilisa Marongiu, presidente del Pd di Nuoro. Numerosi gli interventi, tra cui quelli del consigliere regionale Roberto Deriu, del segretario provinciale Giuseppe Ciccolini, del segretario cittadino del Pd Nuoro Giovanni Mossa, della componente della direzione regionale e dell’assemblea nazionale Romina Pili. «C’è una necessità impellente: salvare la Sardegna», dice Deriu. «Dalla sua incapacità di competere nello scenario globale, dalla sua incapacità di risolvere i problemi essenziali come l’acqua, il trasporto, la sanità, la scuola e l’università, il sistema economico così terremotato dalla deindustrializzazione. Ma prima di tutto la Sardegna va salvata dal centrodestra. Servono politiche calate nella realtà isolana, che possono essere decise ed elaborate solo qui attraverso un grande progetto di rigenerazione».

Intanto mercoledì alle 18 al Teatro Adriano di Cagliari (via Sassari 16) verrà presentata "Sardegna Domani”, nuova aggregazione che riunisce Europa verde Sardegna, Possibile e Sinistra sarda. L’incontro, coordinato da Thomas Castangia, vedrà la partecipazione dei consiglieri regionali del gruppo Alleanza rossoverde, di rappresentanti del mondo dell’associazionismo e della cittadinanza attiva, e aprirà un dialogo con la galassia politica dell’autodeterminazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA