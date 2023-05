Sanità, trasfusioni d’ottimismo 

Un’eccellenza quella coordinata da Bitti, che trova sede al piano zero del presidio. Al costante servizio ambulatoriale si aggiungono un laboratorio HLA riconosciuto a livello europeo e il supporto al reparto di ematologia, raccogliendo le cellule staminali. Si affianca la storica collaborazione con l’Avis, tassello centrale nella raccolta sangue con le autoemoteche e i tanti volontari sparsi in città e sul territorio.

Tra corsie e ambulatori, i volti di uomini e donne che dedicano se stessi al prossimo, senza conoscere soste. Con maggiore fermezza, specie nell’ultimo periodo, in cui sono emerse delle carenze d’organico fra i dirigenti medici. Operativi con dei turni no-stop, determinanti spesso nel salvataggio di vite umane. Ultimo caso una partoriente che rischiava di morire col neonato. Pier Paolo Bitti, 65 anni, direttore del servizio, è un veterano e punto di riferimento per tanti: «Potrei andare in pensione – racconta – ma sento il dovere di aiutare chi soffre e continuerò a farlo finché sarò in forze. Ho avuto la possibilità di lasciare la Barbagia ma amo quest’ospedale e sono fiero di lavorarci da anni. Seguiamo una cinquantina di pazienti talassemici, per noi sono una seconda famiglia». Le carenze non mancano: «Dovremmo essere 9 dirigenti medici, invece ci ritroviamo in 4. L’azienda sanitaria ci sta supportando, adottando nuove soluzioni che ci permetteranno di lavorare con maggiore serenità. Se finora ce l’abbiamo fatta è grazie al lavoro in team e alla continua sinergia. Sono grato alla squadra di medici, infermieri e oss. Sono essenziali».

Le problematiche ci sono, si affrontano attraverso l’amore per i pazienti e un ospedale intero da difendere e preservare. Lo sanno bene al Servizio immunoematologico e trasfusionale del San Francesco di Nuoro, essenziale nelle cure dei pazienti talassemici e per le emergenze h24 .

Le problematiche ci sono, si affrontano attraverso l’amore per i pazienti e un ospedale intero da difendere e preservare. Lo sanno bene al Servizio immunoematologico e trasfusionale del San Francesco di Nuoro, essenziale nelle cure dei pazienti talassemici e per le emergenze h24 .

Dietro la quotidianità

Tra corsie e ambulatori, i volti di uomini e donne che dedicano se stessi al prossimo, senza conoscere soste. Con maggiore fermezza, specie nell’ultimo periodo, in cui sono emerse delle carenze d’organico fra i dirigenti medici. Operativi con dei turni no-stop, determinanti spesso nel salvataggio di vite umane. Ultimo caso una partoriente che rischiava di morire col neonato. Pier Paolo Bitti, 65 anni, direttore del servizio, è un veterano e punto di riferimento per tanti: «Potrei andare in pensione – racconta – ma sento il dovere di aiutare chi soffre e continuerò a farlo finché sarò in forze. Ho avuto la possibilità di lasciare la Barbagia ma amo quest’ospedale e sono fiero di lavorarci da anni. Seguiamo una cinquantina di pazienti talassemici, per noi sono una seconda famiglia». Le carenze non mancano: «Dovremmo essere 9 dirigenti medici, invece ci ritroviamo in 4. L’azienda sanitaria ci sta supportando, adottando nuove soluzioni che ci permetteranno di lavorare con maggiore serenità. Se finora ce l’abbiamo fatta è grazie al lavoro in team e alla continua sinergia. Sono grato alla squadra di medici, infermieri e oss. Sono essenziali».

Le dotazioni

Un’eccellenza quella coordinata da Bitti, che trova sede al piano zero del presidio. Al costante servizio ambulatoriale si aggiungono un laboratorio HLA riconosciuto a livello europeo e il supporto al reparto di ematologia, raccogliendo le cellule staminali. Si affianca la storica collaborazione con l’Avis, tassello centrale nella raccolta sangue con le autoemoteche e i tanti volontari sparsi in città e sul territorio.

Sperimentazione

A breve decollerà un progetto regionale per la terapia sulla carenza di ferro, agevolando la vita di tanti pazienti. «Siamo orgogliosi della nostra missione quotidiana fra controlli, esami e trasfusioni - conclude Bitti - a Nuoro esiste una sanità di qualità». Orgoglioso il direttore generale della Asl 3, Paolo Cannas: «Un reparto di cui andiamo fieri, un gioiello. Che ha futuro. Non può mancare un grazie a tutta l’équipe per ciò che fa ogni giorno».

In fase di attuazione diverse sinergie. «Faremo dei protocolli con l’Asl di Sassari, affinché venga dato un supporto su alcune linee di attività. Soprattutto la notte e nei giorni festivi, alleggerendo il carico dei sanitari. Contiamo di far arrivare degli specializzandi, favorendo il ritorno dei medici ora assenti, così da operare in un clima di migliore serenità».

Fiero anche Peppino Paffi, direttore del dipartimento per i servizi ospedalieri: «Il centro trasfusionale è contraddistinto da un notevole livello qualitativo sui servizi che lo animano. Le collaborazioni con le aziende sanitarie di Cagliari e Sassari ovvieranno alle carenze presenti, garantendo una migliore tutela dei cittadini e dei sanitari. Fieri di ciò che i colleghi stanno facendo per il bene comune»

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata