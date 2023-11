Sanità tra luci e ombre 

La sanità nuorese è un continuo cantiere, ma pronta a darsi una nuova connotazione superando innumerevoli problemi. Così succede che durante un temporale nei giorni scorsi l’acqua filtri nel corridoio del Pronto soccorso e anche che, pur tra il marasma delle carenze di medici e difficoltà strutturali, non mancano importanti riconoscimenti nazionali, come quello sulla telemedicina per i pazienti con scompenso cardiaco, presentata nei giorni scorsi a Roma, alla seconda Convention del Management della sanità italiana. Rappresenta un tassello di cui i vertici dell’Asl 3 vanno fieri, come ha ribadito la delegazione guidata dal direttore sanitario Serafino Ponti, che ha illustrato agli esperti l’esperienza sul campo. Un particolare focus sul percorso “territorio-ospedale” che segue circa 400 pazienti a domicilio e, dal riscontro dei primi report, ha abbattuto il ricorso ai ricoveri ospedalieri, migliorando la qualità di vita degli assistiti e dei loro familiari. E se da un lato filtra soddisfazione per l’istituzione delle Case della Comunità e sul rinnovato vecchio ospedale San Francesco, dall’altra l’Asl si dice pronta ad intervenire sul nuovo San Francesco per ridurre i disagi come quelli dello scorso venerdì.

Tra le barelle

Una perdita d’acqua nei giorni scorsi ha generato il caos nel corridoio del Pronto soccorso, dove stazionavo diversi pazienti in attesa di esami clinici e personale sanitario al lavoro. Il direttore generale dell’Asl 3 Paolo Cannas non conosceva questa situazione. Dice: «Da manager e cittadino sono rammaricato per ciò che si è verificato. Mi scuso con i cittadini, precisando che ci stiamo battendo giorno dopo giorno per risolvere questa e altre problematiche».

I fondi

Non mancherebbero le risorse economiche. «Siamo beneficiari di 26 milioni di euro per rimettere a nuovo l’impiantistica del presidio, agevolando così il lavoro dei diversi reparti in cui il personale di ogni ordine e grado sta facendo tanto, fra mille sacrifici». Con l’arrivo della nuova piattaforma ambulatoriale nella hall d’ingresso la situazione dovrebbe finalmente cambiare. «Sto pressando le ditte incaricate e i miei collaboratori tecnici - racconta Cannas - affinché la piattaforma arrivi per novembre. In questo modo libereremo spazio al Pronto soccorso, non vedendo più nessuna barella nei corridoi dove invece andremo a posizionare comode poltrone». Precisa: «Non abbiamo la bacchetta magica, ma ce la stiamo veramente mettendo tutta. Entro dicembre inseriremo una nuova stanza rosa per il supporto alle donne in difficoltà nello stesso Pronto soccorso. Da gennaio cambieremo radicalmente sulla chirurgia».

All’orizzonte emerge l’informatizzazione delle sale operatorie, con l’inserimento di nuove tecnologie abbattendo le liste d’attesa sugli interventi. Un progetto di cui lo stesso Cannas è orgoglioso: «Non una scelta calata dall’alto, ma una strategia costruita con i dipendenti nell’ultimo concorso d’idee di alcuni giorni fa».

