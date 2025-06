Sanità, tesoretto da 35 milioni 

Va tutto benissimo, anzi no. La sanità pubblica ogliastrina gode di nuovi specialisti, ha un budget da 35 milioni di euro (in cassa soltanto in parte), reparti ospedalieri d’avanguardia e una sana ventata di ottimismo. Il neo commissario Diego Cabitza ha esperienza robusta, curriculum di rispetto, idee chiarissime. Attraverso slide minuziose e dettagliate illustra le recenti conquiste (una prossima è la telemedicina) e non nasconde le criticità da superare. È fiducioso. Davanti alla conferenza socio sanitaria, alla sua prima uscita pubblica, sforna cifre che inducono a pensare in grande, ma quel che luccica non è tutto oro.

In chiaroscuro

«Piuttosto», ricorda Davide Burchi, sindaco di Lanusei e presidente dell’organismo territoriale di monitoraggio sulla navicella sanitaria pubblica, «ci sono tre ferite che sanguinano ancora: il punto nascite chiuso, la Cardiologia che non può funzionare ventiquattr’ore su ventiquattro e Ostetricia e ginecologia in sofferenza, con il responsabile del reparto, Marco Dei, che deve sobbarcarsi 60 ore settimanali di lavoro». Stakanovista in servizio permanente che, il dramma è questo, non può garantire a una mamma di far nascere il proprio bambino a Lanusei.

Al netto della complicazione maggiore - Lanusei non ha una rianimazione pediatrica - ci sono altre grane. Ne risolvi una, se ne presentano altre. «Arriveranno sei pediatri - osserva Fabrizio Meloni, logopedista di professione e segretario generale Fp-Cisl Ogliastra - ma c’è un paradosso: il personale specialistico di cui presto il reparto del nostro ospedale si avvarrà potrebbe garantire la riapertura del nido, ma in Pediatria allo stato attuale mancano gli infermieri».

Speranze

La graduatoria pubblicata da Ares apre qualche spiraglio. «Quaranta unità sono destinate all’Ogliastra», fa sapere Aurelia Orecchioni, segretaria regionale di Fpl-Uil. «Questa è una buona notizia, anche se i nodi da superare restano». Li mette a nudo impietosamente il comitato, mai domo, Giù le mani dall’Ogliastra in una lettera molto articolata. Il limiti - ribaditi dai sindaci intervenuti alla conferenza sociosanitaria di ieri - parrebbero superabili attraverso adeguate risorse finanziarie. «I soldi - assicura Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd e presidente della Prima commissione - non rappresentano un problema. Registriamo positivamente il fatto che nella sanità ogliastrina ci sia stato un deciso cambio di passo. Molti medici hanno scelto di lavorare in Ogliastra. E la decisione adottata in questo senso dal dottor Massimiliano Tuveri ha una grande valenza. Anche all’esterno si percepisce il salto di qualità della sanità ogliastrina». E sul territorio i conti cominciano a tornare. I pediatri di libera scelta sono sufficienti - parole di Diego Cabitza - i medici di medicina generale sono in numero più consistente rispetto ad altri territori». Mattoncini. Il resto, forse, arriverà.

Tonio Pillonca

