Lanusei.
11 settembre 2025 alle 00:27

Sanità territoriale, aprono tre ambulatori infermieristici 

L’assistenza sanitaria territoriale compie un piccolo passo avanti. A partire da domani saranno attivi a Seui, Perdasdefogu e Talana tre ambulatori infermieristici. I servizi saranno operativi all’interno delle sedi dei punti di continuità assistenziale, grazie a un infermiere e a una figura amministrativa. Gli ambulatori offriranno da subito la possibilità ai pazienti di effettuare prelievi ematici. Il servizio sarà assicurato due volte al mese in ogni comune, dalle 8 alle 10. Si inizia il 12 settembre a Seui che assicurerà il servizio il secondo e il quarto venerdì di ogni mese. Successivamente entrerà in funzione l’ambulatorio di Talana (18 settembre) che sarà attivo il primo e il terzo giovedì di ogni mese. Infine, verrà avviata la sede di Perdasdefogu (19 settembre) che funzionerà, sempre a cadenza mensile, il primo e il terzo venerdì. «Avviamo la riorganizzazione della rete dei servizi territoriali, come previsto dal Dm77, avvicinando sempre di più i luoghi di cura ai cittadini - osserva Diego Cabitza, commissario straordinario della Asl - vogliamo dare un forte segnale sul territorio, soprattutto nelle comunità che sono più distanti dai principali centri sanitari della Asl. I servizi in questi tre comuni, saranno un punto di riferimento anche per gli abitanti dei comuni limitrofi, in un’ottica di potenziamento delle reti tra le diverse comunità».

