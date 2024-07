Sanità, tensione in maggioranza 

La sanità è «l’emergenza più importante» di tutte, ma la maggioranza prende tempo: su richiesta del Pd, il vertice del Campo largo in programma ieri è stato rinviato. Sul tavolo, in data ancora da stabilire, le criticità più urgenti (liste d’attesa, carenza di medici, il sovraffollamento dei pronto soccorso tipico dei mesi estivi), ma anche l’opportunità di commissariare le aziende sanitarie. Di liste d’attesa, in realtà, l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi ha parlato anche ieri in terza commissione, con riferimento ai 5,4 milioni per abbatterle stanziati in variazione di bilancio. «Il problema delle liste d’attesa è comune a tutte le Regioni italiane, non riguarda solo la Sardegna, e questo va detto anche rispetto a chi l’ha governata prima di noi», ha spiegato nel parlamentino, «un tempo l’ospedale era per i pazienti acuti ma l’invecchiamento della popolazione comporta che i cronici siano sempre di più». Con le risorse stanziate in questa manovra, circa 5 milioni e mezzo di euro, «chiederemo ai privati convenzionati di fare quel che il pubblico non può fare, indicando priorità».

Lo scontro

Critici i Progressisti, a dimostrazione del fatto che la maggioranza ha davvero necessità di trovare un punto di incontro sulle questioni della salute. Il capogruppo Francesco Agus ha definito gli stanziamenti «gocce omeopatiche date a un paziente con la lebbra» e ha criticato la scelta di aumentare il budget dei privati convenzionati: «Queste somme vanno bene ma c’è il rischio che non vadano dove davvero servono perché i convenzionati andranno ad erogare prestazioni aggiuntive dove per loro è più comodo farle e non dove abbiamo liste d’attesa con visite fissate per il 2026». Bartolazzi e Agus non se le sono mandate a dire. L’assessore ha detto al capogruppo che bisogna saper distinguere tra «una siringa e una supposta». Agus ha risposto di essere «ben in grado di distinguere una legge capace di dare risultati da una destinata ad essere un buco nell’acqua come questa (per la parte dedicata alla sanità ndr.)».

Dopo la seduta, l’assessore ha comunque precisato che «occorre negoziare con il privato accreditato, affinché sia complementare rispetto al pubblico». Insomma, «i privati che si dedicheranno all’abbattimento di liste d’attesa, dovranno avere chiare indicazioni dall’assessorato sulle prestazioni da portare avanti e con urgenza». Il responsabile della Sanità ha parlato poco del commissariamento delle Asl: «Ci sarà presto una discussione su una bozza di disegno di legge ancora molto embrionale. A me piace comunque parlare a fatti compiuti».

L’appello

Bene l’impegno finanziario per abbattere le liste d’attesa, secondo il consigliere di Alleanza Sardegna Stefano Schirru. Che ha anche invitato Bartolazzi «a occuparsi concretamente del sistema 118, valorizzando Areus, un’azienda sanitaria che negli anni del Covid e non solo è stata una garanzia per tutti noi». Schirru ha ricordato che «sempre più associazioni e cooperative rinunciano alla convenzione perché travolte da una crescente burocrazia, dai costi esorbitanti per l’acquisto dei mezzi e per il pagamento del personale». E allora, «Bartolazzi e la Giunta spendano le risorse anche per garantire e potenziare il primo servizio sanitario». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA