Sanità, tagli alle tariffe rinviati a dicembre 

Avevano lanciato l’allarme per il nuovo tariffario stabilito dal ministero, che prevedeva (a partire dal primo aprile) cifre «improponibili» per le prestazioni ambulatoriali erogate dalle strutture private in convenzione, con tagli dei rimborsi fino al 70%, e avevano avvertito che – a quelle condizioni – sarebbero stati costretti a lasciare il servizio sanitario nazionale, a rinunciare all’accreditamento, e a far pagare le prestazioni interamente ai pazienti.

La proroga

Adesso arriva una boccata d’ossigeno per i laboratori di analisi e le strutture di specialistica ambulatoriale: tutto è rinviato al 31 dicembre.

«Con grande soddisfazione e sollievo apprendiamo che il ministro della salute Schillaci ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 i tariffari attualmente in vigore per la specialistica ambulatoriale, stimolato dal presidente della Regione Lazio, Rocca e dall’Unione Ambulatori e Poliambulatori (U.A.P.) alla quale aderisce anche Federlab Sardegna in virtù della sua appartenenza a Confapi Sanità», sottolinea Enrico Tinti, presidente di Federlab Sardegna in una nota. «Questa proroga importantissima per l’esistenza stessa delle strutture di laboratorio e per l’integrità del sistema sanitario regionale consente alla Regione, in seno al tavolo tecnico per le tariffe, un maggior tempo per poter sviluppare un tariffario regionale in grado di coprire i costi delle prestazioni ambulatoriali e consentire la sostenibilità delle prestazioni».

I Lea

La rimodulazione del tariffario è dovuta all’applicazione dei nuovi Lea (livelli essenziali di assistenza), numerose e importanti nuove prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale, come la procreazione assistita o i test genetici, ma le risorse economiche messe a disposizione non sono sufficienti. «Il carico di queste prestazioni dovrebbe essere sopportato dagli erogatori dei servizi sanitari afferenti alla specialistica ambulatoriale», ha specificato Federlab.

Ma con il congelamento, i Lea disponibili restano quelli vecchi, risalenti al 2001, solo poche regioni hanno deciso di garantire alcune delle prestazioni dei Lea aggiornati al 2017 attingendo da fondi propri. Aspettare ancora è una prospettiva duramente contestata dalle associazioni di pazienti. Cittadinanzattiva chiede che il decreto Tariffe entri in vigore, come previsto, dal 1° aprile.

