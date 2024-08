Sanità sull’orlo del baratro 

Nel Nuorese assistenza sanitaria appesa a un filo. La crisi dilaga, dall'ospedale San Francesco al Distretto. Per i malati nessuna speranza, se non quella di migrare altrove, mentre in città si cerca di spostare il personale per colmare le lacune. C'è chi ricopre anche cinque ruoli, e per il sovraccarico non riesce a presenziare quasi mai nel "grattacielo" nuorese, e chi, in assenza dei colleghi, deve fare i salti mortali per garantire i trattamenti dei pazienti con malattie croniche, in particolare nei casi di microcitemia.

Spostamenti

Nella settimana di ferragosto la disponibilità al Centro trasfusionale è stata garantita da remoto in accordo con l'Aou di Sassari, anche se qualche paziente ha lamentato mancate cure o spostamenti indicibili, con orari ben oltre l'ordinario. «Non essendoci personale si è cercato di rattoppare, ma il problema della mancanza di medici è ricaduto sui pazienti», ammette una paziente microcitemica -. Ieri le trasfusioni sono partite "con calma" (parole dei pazienti) dopo le 10. Alcuni sono tornati tardi a casa, affrontando viaggi pericolosi in virtù delle condizioni di salute». Il Centro trasfusionale non è stato l'unico a patire durante le Feriae Augusti. Un grosso sovraccarico c'è stato anche al Pronto soccorso: un medico di turno si è assentato per infortunio, sfasando involontariamente tutta l'organizzazione. Dall'incontro dello scorso anno tra associazioni in difesa della sanità pubblica con l'ex prefetto Giancarlo Dionisi nulla sembra essere migliorato, anzi. Il problema dell'ospedale e della sanità nel centro Sardegna colpisce in modo particolare il Distretto di Nuoro che comprende 20 paesi, per un totale di 79 mila e 500 abitanti ai quali la Asl 3, guidata da Paolo Cannas, dovrebbe offrire servizi e assistenza. Per farlo, la Asl, utilizza anche il poliambulatorio cittadino, chiamato "Casa della salute", pur non rispecchiando - da quel che sostengono le associazioni in protesta - appieno i «requisiti fondamentali», ma coprendo un grosso buco per quanto riguarda l'assenza di personale.

I numeri

Ad oggi, nel Distretto si registra un'assenza di odontoiatri e endocrinologi, una riduzione drastica (anche di 3 o 4 medici) nei reparti di Oculistica, Ortopedia, Neurologia - uno di loro copre 20 ore a Sorgono e 7 a Nuoro -, Pneumologia, Ecografia, Cardiologia. Migliorata, dopo lunghe battaglie, la Medicina dello sport. Insomma, in un solo anno la situazione è precipitata, con un rischio chiusura non solo per quanto riguarda l'ospedale (che conta però a settembre dell'arrivo di nuovi specializzandi) ma anche il Distretto, in un costante, silente, affanno.

RIPRODUZIONE RISERVATA