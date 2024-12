«Sanità, subito una riforma funzionale» 

La fuga in avanti del Pd sulla Sanità ha avuto i suoi effetti. Il M5S, che non intende perdere il controllo dell’assessorato, si è affrettato a prendere in mano la situazione: ieri la presidente della Regione Alessandra Todde ha annunciato che la Finanziaria può attendere e che lavorerà perché in Aula approdi prima un testo di riordino del sistema della salute. E se questo vorrà dire prolungare di un mese l’esercizio provvisorio, pazienza. «Se dovessi chiedere a qualsiasi sardo cosa gli interessa di più, se il via libera immediato alla manovra o che rimettiamo mano alla sanità, credo che la risposta sia scontata». Per la prima volta parla di «Riforma», a cui aggiunge l’aggettivo «funzionale». Una novità perché durante tutta la campagna elettorale ha sempre sostenuto di non volerne attuare alcuna. Le cose sono cambiate. Il punto di partenza resta sempre il disegno di legge approvato settimane fa dalla Giunta. Ora, tutto ciò che di nuovo Todde ha da proporre, sarà inserito in un maxi emendamento a questo ddl, da portare direttamente in commissione.

Il piano

Qual è il piano della Giunta? Todde lo riassume in quattro punti. Primo, «dobbiamo dare una missione agli ospedali, che non possono fare tutto ma si devono specializzare». Secondo, «dobbiamo affrontare di petto contesti trascurati: prevenzione, salute mentale e riabilitazione». Terzo, «va trasformato il mondo dell’emergenza urgenza». Ultimo: «Dobbiamo reinvestire sui bambini. Abbiamo un contesto di eccellenza, il Microcitemico, se dimostriamo di poterci prendere cura dei bambini diamo dignità a un intero settore fatto di professionisti». La presidente chiederà un atto di responsabilità alla maggioranza: «Abbiamo una Finanziaria e un Psr da presentare, ma sono prioritari i temi sanitari».

Il Cipess

Intanto, ieri il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione) ha infatti dato il via libera al riparto tra le Regioni delle risorse destinate al sistema sanitario nazionale per il 2024. «Alla Regione Sardegna – spiega in una nota il sottosegretario alla Salute Alessandro Morelli (Lega) – sono destinati 85 milioni di euro in più rispetto al 2023».

RIPRODUZIONE RISERVATA