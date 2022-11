«Sanità su misura per i Comuni» 

Centrali operative territoriali, ospedali di comunità e telemedicina sono alcune delle novità: si attende il parere della Giunta regionale e le tempistiche dell’iter d’approvazione, poi il documento con cui verrà delineata la nuova organizzazione e articolazione della Asl Sulcis, potrà essere attuato.

Il documento

L’atto aziendale è pronto per passare al vaglio dell’organo di Governo e la direttrice generale Giuliana Campus spiega le novità introdotte nel documento: «La proposta attuale oltre al rispetto delle linee guida regionali, ha tenuto conto delle osservazioni e delle integrazioni richieste dalla Conferenza sociosanitaria territoriale. Sono indicati i dipartimenti (che ritornano ad essere aziendali dopo la parentesi interaziendale prevista nel periodo Ats), le strutture complesse e quelle semplici». Le maggiori novità riguarderanno le prospettive organizzative di collegamento fra ospedale e territorio: «E indispensabile l’integrazione fra assistenza sociale e sanitaria. - continua Campus - Saranno istituite delle Centrali operative territoriali, delle Case e degli Ospedali di comunità». Per la valorizzazione e il potenziamento della sanità nei piccoli Comuni è prevista l’attivazione della telemedicina e la predisposizione di un piano territoriale dedicato ai pazienti più fragili. «Si è tenuto conto delle effettive necessità del territorio - prosegue - e per questo sono state riequilibrate le strutture e le competenze delle due “anime” dell’assistenza sanitaria, ovvero quella ospedaliera e quella territoriale, che dovrà far fronte ai bisogni di assistenza primaria, alla medicina preventiva e alla specialistica ambulatoriale, in un’ottica d’integrazione e di presa in carico globale. Abbiamo condiviso le scelte con i sindaci e tenuto in grande considerazione le loro osservazioni. Si tratta di un documento ancora suscettibile a dei cambiamenti. Ora attendiamo i pareri della Giunta regionale e della Commissione sanità».

L’emodinamica

Eventuali cambiamenti potrebbero avvenire per favorire un’ottimizzazione del riassetto e che già hanno interessato il reparto di Emodinamica dell’ospedale Sirai: «Inizialmente era previsto come una struttura semplice - rivela la consigliera comunale di Carbonia Monica Atzori (Lega) - diverrà invece dipartimentale. Sono state date le dovute attenzioni ad una struttura di eccellenza, ringraziamo l’assessore alla Sanità e la direttrice generale». Una “promozione” per il reparto di Emodinamica che consentirà di aggregare più personale e divenire maggiormente appetibile per i professionisti. Intanto ieri anche il coordinamento di “Carbonia avanti” ha diffuso una nota sull’atto: «L’attuale proposta non risponde all’obiettivo di risollevare i livelli qualitativi della nostra sanità. Si stanno organizzando al ribasso due mezzi ospedali (Sirai e Cto) con la convinzione che ciò produca come risultato un intero ospedale. Bisogna invece ragionare su un presidio ospedaliero unico».