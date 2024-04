«Sanità, stop alle Aziende: niente spese né incarichi» 

Lo ha detto e ripetuto in ogni modo possibile la presidente della Regione Alessandra Todde: «Darò un segnale forte sulla sanità». Cambiamento, dunque, si volta pagina. E adesso bisogna tamponare. Tutti fermi: fino a quando non saranno in carica l’Esecutivo e il nuovo assessore, le Aziende devono limitarsi all’ordinaria amministrazione. Niente spese né incarichi.

Il provvedimento

Dopo le parole ecco il primo atto (di indirizzo) ufficiale: «Con l’insediamento della Giunta verrà avviato un nuovo processo di programmazione del Servizio sanitario regionale», c’è scritto. «In questa fase di transizione, quindi, si ritiene opportuno che non siano adottati provvedimenti che possano condizionare severamente la programmazione dei servizi sanitari e incidere, in termini rilevanti, sui relativi costi».

Così il provvedimento firmato dalla governatrice venerdì scorso, inviato ai direttori generali delle Asl, dell’Ares, dell’Arnas Brotzu, delle Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, dell’Areus e dell’Istituto zooprofilattico (e, per conoscenza, all’assessorato).

«Le Aziende dovranno attenersi, nell’esercizio dell’azione amministrativa, esclusivamente all’attività gestionale ordinaria. Dovrà quindi, tra l’altro, essere sospesa ogni procedura di conferimento di incarichi di qualsiasi natura», spiega.

L’altolà

Insomma, stop immediato a concorsi, selezioni e nomine, tutte le ultime operazioni – vedere in particolare il grande movimento in corso al Brotzu negli ultimi tempi – non è affatto piaciuto alla nuova maggioranza di governo. La questione era stata sollevata anche da Francesco Agus (Progressisti): «È evidente il tentativo, da parte della Giunta Solinas, di utilizzare gli ultimi scampoli di potere per piazzare i propri uomini di fiducia nei posti strategici e avvelenare i pozzi prima dell’inizio della nuova legislatura. Comportamenti indecenti oltre che con tutta probabilità illegittimi. I dg delle diverse aziende sanitarie devono attenersi all’ordinaria amministrazione ed evitare ogni azione, non avente carattere d’urgenza in attesa delle indicazioni che verranno dalla nuova Giunta regionale. Per preservare la sanità pubblica dagli abusi di potere e consentirne il rilancio immediato».

Nell’atto di indirizzo firmato dalla presidente, è specificato che «qualora emerga la necessità di adottare atti in contrasto con il presente indirizzo, che rivestano carattere d’urgenza, gli stessi dovranno essere rappresentati a questa amministrazione regionale per le relative valutazioni».

Le delibere “last minute”

Nei giorni scorsi, la direttrice generale dell’assessorato alla Sanità Francesca Piras aveva congelato per «cautela erariale» la delibera sulla realizzazione dei nuovi ospedali adottata dall’esecutivo uscente due giorni prima delle elezioni

E la governatrice Todde, nell’intervista a L’Unione sarda del giorno di Pasqua, a proposito delle delibere last minute ha specificato: «Abbiamo già iniziato ad analizzarle. Penso che ci saranno atti da ritirare, altri da modificare perché non rispecchiano i nostri principi. Ma purtroppo ci sono delibere che hanno già determinato degli effetti, e dovremo capire come gestirle». (cr. co.)

