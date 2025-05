Sanità, stallo nelle Asl La presidente convoca un vertice di maggioranza 

La riforma è in vigore, i commissari sono stati nominati, ma l’operatività delle aziende sanitarie stenta a decollare. Dal suo punto di vista, la presidente della Regione ha insistito tanto per avere nomi nuovi alla guida delle Asl con l’obiettivo di arrivare a un cambio di passo. Se i vecchi direttori generali non hanno ottenuto i risultati richiesti – è stato il ragionamento suo e dell’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi – allora meglio rimuoverli. Ora, però, i manager appena insediati si ritrovano senza una squadra su cui contare. La ragione è che nelle aziende sanitarie una parte importante del lavoro è svolta dai direttori sanitari e amministrativi. Che, però, devono essere ancora individuati. Per il momento restano in carica quelli vecchi che, evidentemente, hanno operato sinora sulla base delle indicazioni dei dg silurati. Non sembra il modo migliore per incominciare, dunque: il rischio di mancanza di comunicazione all’interno della dirigenza è altissimo. D’altra parte i dodici commissari non hanno molto tempo per provare a risolvere i problemi della sanità sarda. Appena sei mesi, come previsto nella riforma approvata lo scorso marzo. E poter contare su due persone di propria fiducia sarebbe d’aiuto. Peraltro, la nomina dei direttori amministrativi e sanitari spetta proprio ai commissari. Che, tuttavia, non hanno ancora proceduto, probabilmente in attesa di indicazioni. Ma anche perché non è ancora chiarissimo il metodo da adottare. Bisogna far riferimento a elenchi che la Regione Sardegna non ha? O basta avere alle spalle cinque anni di esperienza da dirigente?

Il tavolo

Della nomina di queste due figure si potrebbe discutere anche in occasione del prossimo vertice di maggioranza che Alessandra Todde ha convocato per venerdì prossimo, 23 maggio, a Villa Devoto a partire dalle 10. Non si tratta di scelte politiche, ma potrebbero diventarlo. Al tavolo sulla sanità sono invitati a partecipare tutti i capigruppo, ma anche i segretari dei partiti del Campo largo. Inevitabilmente il confronto verterà sullo strappo tra M5S e Pd determinato proprio dalla decisione della governatrice di andare avanti sui commissariamenti nonostante la ferma contrarietà dei democratici. In un certo senso, il vertice è da leggere anche come un passo avanti di Todde verso gli alleati che, da tempo, chiedevano un incontro di maggioranza anche con i coordinatori delle forze politiche. Anche se, fa notare un esponente del Campo largo, meglio sarebbe stato un vertice non dedicato a un tema in particolare, come invece accadrà venerdì.

Il giorno dopo

Confronto che arriva a pochi giorni dalla direzione del Pd a Oristano dove non sono state risparmiate critiche alla presidente e al modo di agire in questo primo anno di legislatura. E che si terrà all’indomani dell’udienza in tribunale sul ricorso presentato dagli avvocati della governatrice contro l’ordinanza ingiunzione del Collegio di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello che ne ha chiesto la decadenza.

