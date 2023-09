«Sanità, situazione intollerabile» 

«La situazione per i pazienti terralbesi, costretti a rivolgersi all’Ambulatorio straordinario di continuità territoriale, è diventata intollerabile». Questa la denuncia del gruppo di opposizione “Insieme per Terralba” che ha evidenziato, per l’ennesima volta, le gravi criticità del sistema sanitario locale.

Le carenze

Oltre alla prolungata assenza del medico di famiglia, e le interminabili attese per essere visitati o avere una ricetta, «moltissimi cittadini si sono visti, nonostante le promesse, decurtare un'altra giornata in cui accedere a questo servizio, da tre a una, con lo scostamento di settimana in settimana dell’orario», denunciano Maria Cristina Manca, Alessandro Murtas, Sebastiana Floris e Gabriele Espis. Inoltre, i 4 consiglieri criticano le continue proroghe dei lavori per la realizzazione della “Casa della Salute”. «Una situazione non più tollerabile, il sindaco in campagna elettorale aveva detto che le cose sarebbero state realizzate, ed invece non si capisce perché ancora è tutto fermo».

Il richiamo

Non basta, il gruppo “Insieme per Terralba” sottolinea che «nessuno in Regione ha portato le istanze del nostro comune e del Terralbese. Richiamiamo a gran voce l'attenzione giusta che il territorio merita e chiediamo, qualora non si dovessero trovare soluzioni in tempi brevi, un intervento della Prefettura, vista la situazione di disagio sociale».

La replica

«La minoranza fa confusione: la realizzazione della Casa della Salute non è un procedimento del Comune e quindi non abbiamo competenza diretta. L’amministrazione sta facendo il massimo, infatti l’Ascot è ospitato in un edificio municipale e non dell’Asl. Inoltre manifesteremo all’Azienda sanitaria la disponibilità a collaborare nella parte amministrativa, mettendo a disposizione persone per le ricette», dice il sindaco, Sandro Pili.

La mozione

Ieri Maria Cristina Manca, Alessandro Murtas, Sebastiana Floris e Gabriele Espis hanno presentato una mozione «sulle criticità dell’Ascot». E si chiede che il sindaco formalizzi un’istanza alla Asl 5 «per l'incremento di giorni e ore di apertura dell'Ascot, la stabilità dei medici in servizio, la presenza di una figura amministrativa, una sede più idonea, una dotazione strumentale efficiente e la sostituzione dei medici in quiescenza».

«Il sindaco si impegni a sostenere tutte le azioni, anche di protesta, per garantire il diritto alla salute dei cittadini», precisa Espis.

