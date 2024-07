Sanità, sindacati all’attacco 

La parola d’ordine è cautela. La visita dell’assessore Armando Bartolazzi ha portato un moderato ottimismo sul territorio, in attesa di riscontri concreti. La Uil Fpl, tramite la segretaria Aurelia Orecchioni ha commentato: «Incontro positivo ma restiamo cauti e attendiamo i risultati delle proposte, abbiamo la necessità che si faccia in fretta e bene, la situazione nel nostro ospedale è in netto peggioramento, vedi chirurgia con due medici in meno. Chiediamo immediate soluzioni per evitare la chiusura dell'ennesima unità operativa». Nella coda arriva il veleno: «Non abbiamo gradito il comportamento del direttore generale che per l'ennesima volta non da risposte sul personale del comparto. Da parte nostra totale sfiducia verso questa dirigenza che speriamo venga al più presto commissariata». Fabrizio Meloni rappresenta la Cisl Fp: «Accogliamo con favore le proposte che l'assessore ha portato, ma sicuramente non ci basta. Ora aspettiamo i fatti. Rilanciamo sui temi del personale, non solo medico, e dell'abbattimento delle liste d'attesa. Utilizzare le graduatorie ancora aperte anche per gli amministrativi, procedere alle mobilità e alle stabilizzazioni. Chiediamo inoltre alla politica locale di tenere sempre alta l'attenzione».

