«Sanità, siamo stremati dai disservizi» 

I numeri restano impietosi: 6mila terralbesi non hanno il medico e sino ad oggi sono rimaste inascoltate le richieste delle famiglie. A questo si aggiunge il fatto che le ore dell’Ascot non sono sufficienti per l’enorme platea di coloro che non hanno l’assistenza di base. Un’emergenza che ha portato il Comitato per il diritto alla salute a richiedere un altro incontro con il direttore generale della Asl 5, Angelo Serusi, e il sindaco, Sandro Pili. Alla riunione erano presenti anche Marilena Muggianu e Alessandro Baccoli del servizio “Integrazione ospedale-territorio” e la consigliera comunale Simonetta Vacca; per il comitato di Terralba e il Coordinamento regionale per la salute, Alessandro Rosas, Franca Muggitu e Francesco Carta.

Le criticità

«Nonostante l’incremento delle ore nell’Ascot, sino a 55 per 11 turni dal 26 agosto – afferma Alessandro Rosas - abbiamo riscontrato ancora tante criticità, con i cittadini stanchi e rassegnati. Comprendiamo bene la situazione in cui versa il servizio sanitario pubblico, la medicina territoriale nei distretti sociosanitari, e lo sforzo delle istituzioni per erogare un servizio emergenziale tampone, però riteniamo che si possa migliorarlo ancora al fine di snellire il più possibile alcune procedure in sede ambulatoriale che potrebbero valere anche per gli altri Ascot».

Le richieste

Per questa ragione diverse sono state le richieste. «Intanto aumentare i turni nell'Ascot – afferma Francesco Carta - potenziando le risorse umane con un collaboratore amministrativo che alleggerisca le incombenze burocratiche. Ancora, istituire un numero di telefono unico di riferimento e un'email affinché sia possibile inviare e ricevere direttamente le prescrizioni dei farmaci». «Abbiamo anche sollecitato – sottolinea Franca Muggitu - una corsia preferenziale per prescrizioni di farmaci in terapia cronica, salvavita, e piani terapeutici senza costringere l’assistito a recarsi in ambulatorio tutti i mesi, per i farmaci che assume continuativamente. Insieme al calendario Ascot chiediamo che venga associato il nome del medico in servizio nel giorno di riferimento». Chieste anche risposte certe sulla tempistica di realizzazione della Casa della comunità.

Le risposte

Dal sindaco Sandro Pili, già incontrato, le proposte hanno avuto la massima condivisione. «I vertici della’Asl hanno manifestato attenzione ai problemi segnalati con la massima disponibilità per intervenire e rafforzare i servizi. Siamo cautamente ottimisti - conclude Rosas - ora attendiamo fiduciosi riscontri sugli impegni presi». ( s. c. )

