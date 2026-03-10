«Sanità, siamo pronti allo sciopero» 

Sanità gallurese in subbuglio per i tagli ai servizi e le condizioni di lavoro del personale (sforamento dei turni e tensioni con l’utenza). Lunedì mattina si è verificato un gravissimo episodio negli uffici del poliambulatorio Asl di Arzachena. Una operatrice, una dipendente Asl nota per la sua disponibilità allo sportello, è stata aggredita da un uomo di 50 anni (residente a Luogosanto) che ha rovesciato la scrivania, danneggiato il computer e gli arredi e poi lanciato una calcolatrice contro la vittima. Solo per un caso la donna non è stata colpita alla testa. Dentro il poliambulatorio c’erano altri utenti e genitori con dei bambini in attesa delle vaccinazioni. La vittima dell’aggressione è riuscita ad allontanarsi e si è rannicchiata dietro una scrivania. L’uomo prima di allontanarsi avrebbe minacciato diverse persone, mentre l’operatrice Asl è stata accompagnata in stato di shock in ospedale. Il presunto responsabile dell’aggressione è stato identificato dalla Polizia e denunciato, stando alle indagini l’aggressione è avvenuta, per motivi tutti da chiarire, mentre l’uomo stava presentando i documenti per il cambio del medico di base. La Asl di Olbia è intervenuta sull’episodio: «Un fatto inaccettabile. Oltre alla dipendente viene colpita l’intera comunità professionale che opera con impegno e responsabilità. Gli episodi di aggressione verbale e fisica non possono trovare spazio nelle strutture sanitarie». La minoranza del Consiglio comunale di Arzachena (Rino Cudoni, Francesca Pileri e Fabio Fresi) ha chiesto al sindaco Roberto Ragnedda e alla Prefettura di Sassari di operare perché la Asl garantisca «il rafforzamento dei presidi di sicurezza nella Casa della Salute», nella struttura al momento dell’aggressione non era presente una guardia giurata.

I sindacati

E ieri sono proseguiti a La Maddalena e Olbia gli incontri del segretario nazionale della Cgil Fp (Sanità Pubblica), Michele Vannini, con il personale degli ospedali galluresi. Erano presenti anche i dirigenti territoriali e di categoria Alfonso Guerriero, Paolo Dettori, Jessica Cardia. A La Maddalena (come a Tempio) la Cgil ha preso atto di un clima di forte preoccupazione per la realizzazione degli ospedali di comunità (ieri per l’avvio dell’iniziativa è arrivato in Gallura il direttore generale dell’assessorato alla Sanità, Thomas Schael). La Asl di Olbia esclude tagli di reparti e servizi per liberare personale e posti letto destinati alle nuove strutture, ma la Cgil è sul piede di guerra. Il segretario territoriale Nord Sardegna della sigla, Paolo Dettori: «Se parte il piano per la sostituzione degli ospedali Paolo Merlo e Paolo Dettori con le strutture di comunità noi siamo pronti allo sciopero generale e a tutte le azioni legali possibili. I sopralluoghi del direttore generale dell’assessorato alla Sanità avvengono in queste ore, è un fatto del quale siamo a conoscenza ed è innegabile».

Olbia sotto pressione

La Cgil ha messo sul tavolo il caso del Giovanni Paolo II. Dettori: «Con gli ospedali di comunità a La Maddalena e Tempio salta tutto il sistema, già in precario equilibrio. Molti pazienti saranno trasferiti al Giovanni Paolo II che è in fortissima sofferenza». Ieri sono emerse le drammatiche condizioni di lavoro in Pronto soccorso e in diversi reparti del Giovanni Paolo II. L’emergenza urgenza dovrebbe avere a Olbia 18 medici e ne ha tre (più due specialisti del 118), ci sono specialisti che sforano le 50 ore settimanali. La Cgil propone la chiusura del reparto di Medicina d’Urgenza e il trasferimento del personale in Pronto soccorso. Il segretario nazionale della Cgil Fp (Sanità Pubblica), Michele Vannini, ha detto: «Quando i medici dell’emergenza urgenza fanno turni così lunghi sono in gioco la sicurezza e la qualità del servizio».

