Sanità, si dimette la dg dell’Ares Tutti i nodi e le emergenze della casella che nessuno vuole 

Di sanità tutti parlano, ma in pochi se ne vogliono occupare. Chi arriverà a guidare l’assessorato che più incide nel bilancio della Regione (3,5 miliardi di euro), dovrà prima di tutto lavorare per far funzionare una governance riformata nell’ultima legislatura, e che nelle ultime ore ha perso il direttore generale più importante.

Ares senza vertice

Si è dimessa infatti Annamaria Tomasella, dg dell’azienda regionale della salute (Ares), cioè la ex Asl Unica azzerata con a capo la centralità degli acquisti e che si occupa di procedure di selezione del personale, di dare indirizzi contabili alle Asl, gestire i flussi di cassa del fabbisogno sanitario regionale, del supporto tecnico alla formazione, della gestione dei sistemi informativi, con anche funzioni di organismo accreditante per l'esercizio delle strutture sanitarie. Ora l’azienda è rimasta senza un vertice. E il successore di Carlo Doria dovrà occuparsi del caso.

Sul nome del prossimo assessore manca ancora l’accordo. Forse anche perché la presidente e i partiti non hanno ancora capito se sia meglio convergere sulla figura di un politico o di un tecnico. Di certo, ha detto anche ieri Alessandra Todde, «esistono alcuni contesti molto complicati, per i quali potrebbe essere necessario avvalerci di competenze specifiche». Solo che, «spesso abbiamo visto in passato bravissimi tecnici che però, quando si è trattato di trovare soluzioni, non sono stati poi così efficaci». Tra questi contesti complicati «c’è la sanità». Tra i papabili per la guida dell’assessorato ci sono politici e tecnici. Tra i politici, in pole position ci sono l’ex consigliere Gianfranco Ganau del Pd e Francesco Agus dei Progressisti. La prima ipotesi sta perdendo consistenza, soprattutto dopo il bilaterale Todde-Pd, considerando che la casella della Sanità non rientra tra i desiderata Dem. Oggi Agus farà parte della delegazione dei Progressisti che incontrerà Alessandra Todde. Si tratta del penultimo bilaterale in programma prima della quadra finale. Il partito chiarirà come intende contribuire alla costruzione della squadra, e non è escluso che si parli anche di sanità.

Liste d’attesa

In particolare delle emergenze da risolvere. Per esempio le liste d’attesa. Proprio ieri, il presidente della commissione Sanità alla Camera Ugo Cappellacci ha spiegato a “Tagadà” su La7 che, a livello nazionale, «siamo intervenuti stanziando più risorse nelle due leggi finanziarie di questa legislatura, ora lavoriamo ad un nuovo piano per abbatterle». In particolare, «siamo intervenuti anche con gli incrementi dei compensi per chi dedica la propria opera ad accorciare le liste d’attesa». Questa, secondo il deputato sardo di Forza Italia, «è la linea adottata anche per rendere più appetibile la professione medica e affrontare la carenza di personale e la fuga dei medici all’estero: si interviene non solo per rendere più remunerativa la professione ma anche per migliorare le condizioni di lavoro del personale. Presto arriveremo allo sblocco delle assunzioni con il superamento del tetto». (ro. mu.)

