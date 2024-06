Sanità, sfida tra big per il posto da Dg 

Ventisette candidature in tutto, con gli interni della Regione che provano a difendere a colpi di performance organizzative il posto da Dg della Sanità. Ma gli esterni che hanno risposto al bando della Giunta Todde sono nomi eccellenti, capaci di fare la differenza nella complicata gestione dell’assistenza medico-ospedaliera.

La funzione

Non è un compito facile, quello del direttore generale nell’assessorato alla Sanità: il ruolo è sì amministrativo, ma richiede un certo fiuto politico per capire in anticipo gli effetti della programmazione, specie adesso che vanno trovate le “ricette” per garantire a tutti il diritto alla salute. Anche a quei 100mila sardi che hanno rinunciato alle cure.

L’assessore mancato

Antonio Davide Barretta è uno dei ventisette in corsa. Maddalenino di nascita, si è fatto le ossa ed è diventato grande in Toscana. Ordinario di Economia aziendale all’Università di Siena, nella città del Palio è stato Dg dell’Aou, ma ha ricoperto lo stesso ruolo anche in Regione. È esperto di gestione delle Asl. Per questo il suo nome è circolato nel Campo largo come possibile assessore alla Sanità. Poi, con lo zampino di Giuseppe Conte, la scelta è ricaduta sull’oncologo romano Armando Bartolazzi.

Gli altri manager

La spola con la Penisola la fa un altro emigrato d’oro, Giuseppe Pintor, nuorese di nascita: è attuale direttore amministrativo al Gaslini di Genova, ma ai tempi dell’Ats è stato direttore del Dipartimento Affari generali, Dg alla Assl di Sassari nonché capo di gabinetto dell’assessore Luigi Arru. Antonio D’Urso, invece, sangue sardo non ne ha, ma deve aver conservato un buon ricordo dell’Isola se punta a tornarci: all’Aou di Sassari è stato Dg, ma lo stesso ha fatto in giro per il Centro Italia: da Lucca a Roma. Barretta, Pintor e D’Urso sono papabili anche per guidare le Asl più importanti, quando verranno commissariate dal Campo largo.

Gli interni

Chi è cresciuto professionalmente in Regione, prova da dentro a difendere la roccaforte della Sanità. Così stanno facendo i due Piras dell’assessorato: Francesca l’attuale Dg e Stefano direttore di servizio. Alla manifestazione di interesse ha risposto pure Roberto Doneddu, ex del Lavoro ora a capo dell’Unità di progetto Pnrr Sardegna. Idem Donatella Garau, una funzionaria con le stellette da dirigente facente funzioni (oggi alla Asl 8).

In carica

Dal giro della sanità non vorrebbe uscire Antonio Lorenzo Spano, attuale Dg all’Aou di Sassari, scelto e riconfermato dal centrodestra, nonché il cugino Antonfranco Temussi, che come quadro si è diviso tra la stessa Azienda sanitaria e l’Ersu. Temussi è fratello di Massimo, che dell’Ats è stato commissario straordinario su indicazione di Solinas. Per il posto da Dg hanno presentato domanda pure Maurizio Marcias, attuale direttore del Servizio di farmacia territoriale alla Asl 8, e Susanna Montaldo, dirigente medica e sindacalista.

I candidati

Completano la lista dei ventisette in corsa per la carica di Dg, Valerio Carzedda, Giorgio Casati, Cristian Cocco, Marina Iole Crasti, Vinicio Demurtas, Paolo Franchi, Alberto Giordano, Mauro Leoni, Marco Efisio Mulas, Luciano Giovanni Oppo, Nicola Pipia, Salvatore Piras, Giovanni Sotgiu, Vincenzo Sotgiu, Lorena Paolo Urrai, Ester Vetrano.

