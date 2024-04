«Sanità, serve sforzo bipartisan» 

Diagnosi convinta: il Sistema sanitario nazionale non è in forma, ma con l’aiuto di tutto il Parlamento può guarire. «La sanità purtroppo si trova in uno stato di salute non buono, che deriva dagli anni passati, negli ultimi dieci anni ci sono stati 37 miliardi di euro di tagli. Se consideriamo che siamo scesi in termini di incidenza della sanità sul Pil dai numeri molto più bassi degli altri Paesi europei e se consideriamo che rispetto alla media mancano all’appello, in valore assoluto, circa 50 miliardi con tagli per 37 miliardi, capiamo perché ci troviamo in questa situazione». Così Ugo Cappellacci, presidente della commissione Affari Sociali della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo al programma televisivo Re Start. «La sanità – ha proseguito - è un problema serio. Credo che ci sia la volontà sincera da parte di tutti di trovare soluzioni e maggioranza e opposizione sono capace di fare ragionamenti di coesione e bipartisan».

Il parlamentare sardo ha ricordato le polemiche nate proprio sulle criticità del sistema sanitario nazionale finite nell’occhio del ciclone. «Bisognerebbe evitare di fare strumentalizzazioni come hanno fatto in questi giorni alcuni quotidiani, dicendo che l’appello degli scienziati è contro il governo Meloni. Ora, addossare al governo appena arrivato tutti i mali - i definanziamenti, il blocco del turn over, il blocco dell'accesso alla facoltà di medicina - che risalgono agli anni passati, credo che non sia giusto».

Cappellacci punta su uno spirito propositivo: «Semmai, vediamo insieme quali sono i problemi e affrontiamoli. Ad esempio, la commissione Affari Sociali, che presiedo, ha portato all’approvazione una legge per gli screening per il diabete nella popolazione pediatrica che risolverà un problema profondo», conclude il deputato esponente della maggioranza, «abbiamo appena concluso un’indagine conoscitiva sui pronto soccorso e già in questo primo scorcio di Legislatura sono state stanziate nuove risorse per le liste d’attesa e a breve vedrà la luce il piano per abbreviarle».

