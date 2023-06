Sanità, scontro in Consiglio:  nessun accordo sulle mozioni 

Due mozioni sulla sanità sono state presentate nell’ultima riunione del Consiglio di Sinnai dopo che nella riunione di marzo non era stata trovata unanimità sul tema. Quella (senza modifiche) proposta da un comitato di cittadini con 502 firme, presentata da Aldo Lobina, e quella che, rivista, è stata invece presentata dal capogruppo Pd Andrea Lecca (cofirmatari tutto il gruppo Pd e i consiglieri Loi, Mallocci, Andrea Orrù, Serreli e Zucca) approvata dalla commissione il 24 marzo con la sola astensione di Chiara Cabras (M5S).

Il dibattito è stato lungo e acceso. Il sindaco ha annunciato e poi votato a favore delle due mozione ritenuti “coincidenti con gli obiettivi». La minoranza ha insistito per mettere ai voti la mozione originaria per la quale ha raccolto in questi mesi 502 firme consegnate allo stesso sindaco. La mozione originaria, presentata da Lobina è stata respinta, ottenendo i soli voti favorevoli dello stesso Lobina, delle pentastellate e del sindaco, mentre quella del consigliere Lecca è stata approvata con l’astensione della minoranza Lobina, Matta e Cabras).

Lobina ha detto di aver votato la mozione dei cittadini perché «ho ritenuto più importante utilizzare il grido di allarme sulla sanità dei 502 firmatari della mozione». La grillina Rita Matta si è detta «contraria alla correzioni apportate alla mozione dei cittadini».

Il capogruppo dem, Andrea Lecca rassicura, tutti i concittadini: «La mozione approvata ha arricchito tutte le istanze del comitato». Roberto Loi: «La mozione arriverà ora alle istituzionali». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA