Sanità, scintille tra Meloni e Schlein 

Giorgia Meloni tiene aperto il fronte con Stellantis, rivendica il «coraggio» di criticare «scelte distanti dall’interesse italiano» e definisce la fusione Fca-Psa una «celata acquisizione francese». Ribatte alle critiche del M5S sul Patto di stabilità, secondo Giuseppe Conte con toni «da leader di opposizione», e non lesina sarcasmo verso Elly Schlein, che la accusa di essere «la regina dei tagli» e di aver avviato «una campagna d’Ungheria».

Vantaggio francese

Il terzo question time della premier miscela attacchi agli avversari e impegni: un milione di auto all’anno prodotte in Italia, privatizzazioni senza «regali miliardari» in stile oligarchi russi, superamento del tetto di spesa per il personale sanitario, «azzeramento» dei medici gettonisti e uno sforzo diplomatico per uno Stato palestinese. Il tema di Stellantis lo solleva Azione. «Nel cda c’è un membro del governo francese, non a caso le scelte industriali tengono più in considerazione le istanze francesi rispetto a quelle italiane», sottolinea Meloni attaccando implicitamente il ceo Carlos Tavares che, dopo l’affondo di lunedì della premier definiva le critiche della politica ingiuste verso i dipendenti. Meloni nota che «in Francia si produce più che in Italia», dove «sono andati persi oltre 7mila posti di lavoro», e aggiunge: «Se si vuole vendere un’auto nel mondo pubblicizzandola come gioiello italiano, allora deve essere prodotta in Italia».

Le liste d’attesa

Il duello più acceso è con Schlein, che le chiede come abbatterà le liste d’attesa. La premier spiega che il tetto alla spesa sanitaria fu introdotto nel 2009: «È un’implicita attestazione di stima chiedere a noi di risolvere i problemi che voi non avete risolto in dieci anni al governo», dice applaudita dal centrodestra, e Schlein replica ricordando a Meloni che nel 2009 era ministra, accusandola di pensare più alla sanità privata. Al M5S, che le chiede perché abbia firmato un Patto di stabilità che «proprio non le piaceva, abbassando la testa davanti a Francia e Germania», risponde che «nonostante l’eredità pessima abbiamo portato a casa un buon compromesso: abbiamo mostrato che la stagione dei soldi gettati al vento per pagare le campagne elettorali è finita». Quanto a Gaza dice di non condividere la posizione di Netanyahu, contrario a uno Stato palestinese, ma sono scintille con Nicola Fratoianni: lei lo rimprovera di non aver condannato Hamas, lui le ricorda che Avs lo ha fatto «senza ma o però».

RIPRODUZIONE RISERVATA