Sanità, Sardegna tra le regioni «rimandate» 

Quasi la metà degli italiani, il 45 per cento, vive in regioni che non garantiscono livelli sufficienti di tutela della salute. E i sardi rientrano in questo gruppo. Il quadro emerge dal rapporto “Opportunità di tutela della salute: le performance regionali”, redatto dai 104 esperti del Crea, il Centro di ricerca economica applicata in sanità. L'analisi arriva a ridosso del dibattuto via libera all'autonomia differenziata, di cui la sanità un tassello chiave. Il top dell’assistenza medica e ospedaliera è garantito in Veneto. In coda il Meridione, dove tuttavia si registrano segnali di recupero.

La Sardegna ha livelli che oscillano tra il 37 e il 44 e occupa il terzo blocco su quattro, quello delle regioni «rimandate». Insieme alla nostra Isola ci sono Campania, Lazio, Umbria, Abruzzo e Puglia. Chiudono la classifica i livelli di performance «fortemente insufficienti», cioè inferiori al 35 per cento. Occupano questa posizione la Sicilia, il Molise, la Basilicata e la Calabria.

Dietro il Veneto (60%), ci sono il Piemonte (55), la provincia autonoma di Bolzano (54) e la Toscana (53), tutte promosse con livelli di tutela della salute che sono i più alti d’Italia. Promozione «con la sufficienza» per Friuli Venezia Giulia, Trento, Emilia-Romagna, Liguria, Valle d'Aosta, Marche e Lombardia: registrano livelli di performance tra 45 e 52 per cento.

Crea ha utilizzato venti indicato per misurare la qualità dell’assistenza: si va dal tasso di accessi al Pronto soccorso alla spesa, dalla quota di persone che rinuncia alle cure alla quota di anziani e disabili che ricevono assistenza domiciliare.

RIPRODUZIONE RISERVATA